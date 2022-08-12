نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف طريقة شحن شدات ببجي pubg uc الرسمية للحصول على 100 ألف شدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة شدات ببجي، يتصدر البحث في الوقت الحالي من قبل الكثير من اللاعبين في مختلف الدول العربية البحث عن شدات ببجي، ويأتي ذلك ليتمكن اللاعبين من شراء كافة الأسلحة والازياء المرغوبة داخل اللعبة، حيث تعتبر شدات ببجي بمثانية عملات رقمية داخل اللعبة، ومؤخرًا قد تمت اتاحة الرابط الجديد الذي يمكن من خلالة الدخول إلى الموقع الخاص بالشحن وبدء تسجيل البيانات المطلوبة لإمكانية الحصول على الشدات، أما عن تفاصيل اكثر تابعونا من خلال السطور القادمة.
شدات ببجي
افد تم الاعلان بشكل رسمي عن الرابط الجديد الذي يمكن من خلالة بدء شحن شدات ببجي، وذلك بعد تواجد الكثير من المواقع الوهمية والغير معتمدة والتي تقوم بسرقة البيانات الخاصة باللاعبين، ولذلك فقد تم الاعلان عن موقع واحد معتمد يمكن من خلاله شحن الشدات بطرق آمنة ودون الخوف من سرقة البيانات، ليكون الشحن بناءًا على الاسعار الجديدة المطروحة وهي 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري.
خطوات وطريقة شحن شدات ببجي
- في اول خطوات الشحن قد بالدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بذلك وهو موقع midas buy.
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع، ويتم ذلك عن طريق ادخال اليوزر نيم والباس ورد في الخانات الخاصة بهم إمكانية الدخول إلى الموقع.
- إذا لم يكن لديك حساب اضغط على “انشاء حساب” ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني والباسورد للدخول إلى الموقع.
- فور الدخول الى الموقع ستصدر لك بعض الخيارات، قم باختيار خدمة “شراء” ضمن المتاح أمامك.
- سيتم طلب الآي دي الخاص بك، قم بإدخال اللغة الانجليزية لسهولة شحن الشدات.
- قم بإختيار البلد إضافةً إلى العملة المراد الشحن بها.
- في الخطوة التالية قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك.
- بعد ادخال رقم الهاتف الخاص بك سوف يتم إرسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة.
- بعد إدخال الكود سوف تصل الشدات إلى حساب اللاعب الذي قام بإدخال الاي دي الخاصة به لشراء شدات ببجي
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