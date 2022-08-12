نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي من موقع ببجي الرسمي midasbuy بال ID بطريقة امنه 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy 2022، من أجل استكمال اللعبة بكل قوة وبخطوات متتالية أيضًا، حيث تساعدك تلك الشدات على منح لعبتك مزيد من القوة والحصول علي الاسكنات وشحن السيزون وفتح الصناديق، قم بشحن شدات PUBG MOBILE واستمر في القتال واهزم أعدائك بعد أن تعبأ خزائن ذخيرتك، اغتنم الفرصة واحصل على المزيد من أجل الاستمرار.

شحن شدات ببجي

هناك العديد من الطرق التي يمكنها أن تساعدك على شحن شدات PUBG MOBILE من الموقع الرسمي و مقابل الرصيد، ومن صور ذلك ما يلي:

موقع midasbuy لشحن شدات ببجي

يمكنك شحن شدات لعبة ببجي بكل سهولة عبر موقع midasbuy الشهير بمقابل مادي، وذلك باتباع التالي:

في البداية ادخل على موقع midasbuy، ثم قم باختيار دولتك، والبيانات المطلوبة منك.

بعد ذلك اختر طريقة الدفع التي يمكنك القيام بها.

في النهاية قم بتحديد عدد الشدات التي ترغب في شرائها.

موقع Oonoo لشحن PUBG MOBILE

كما يمكنك من خلال موقع Oonoo شحن المزيد من شدات PUBG MOBILE وإليكم ذلك:

في البداية قم بالدخول على موقع Oonoo أونو.

بعد ذلك قم بالتسجيل في الموقع، وذلك عن طريق تسجيل البيانات المطلوبة منك.

قم بجمع النقاط على الموقع وتحويلها إلى شدات ببجي.

شدات ببجي من الأصدقاء

إلى جانب ذلك يمكنك تحويل شدات ببجي من أصدقائك باللعبة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم في البداية بالدخول على حساب ببجي الخاص بك من جهازك الخاص.

بعد ذلك قم بالضغط على قائمة الخيارات، ومنها اختر Royal Pass.

ستظهر أمامك قائمة اختر منها (طلب)، ثم اختر من القائمة المنسدلة أمامك الأصدقاء المراد الحصول منهم على شدات.

تطبيق شحن شدات PUBG