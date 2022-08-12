نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة شحن جواهر فري فاير FREE FIRE 2022 والطريقة المجانية للتحميل والشحن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير 2022 يبحث عنها كثير من الأشخاص الذين يلعبون لعبة فري فاير، التي أصبحت في أوائل عمليات البحث، حيث زاد عدد لاعبيها كثيرًا، ويعتمد اللعب بها على عملات أو جواهر يتم بها شراء عدد من الأسلحة التي تساعد على قتل الأعداء والفوز عليهم، ويتم ذلك عن طريق امتلاك عدد كبير وأنواع كثيرة من الأسلحة والملابس وغيرها، وسوف نتعرف على كل المعلومات التي تخص هذه اللعبة والطريقة الصحيحة لشحن جواهرها المهمة للاعبين.

طريقة شحن جواهر فري فاير 2022

تعرف لعبة فري فاير في دول مختلفة بإسم لعبة الجواهر، حيث يتم الاعتماد على هذه الجواهر أثناء اللعب، و باستخدامها يتم الحصول على الملابس والأسلحة اللازمة للعبة، وهي التي تجعل اللاعب يحقق الفوز، ويمكن عن طريق استخدام هذه الجواهر أيضًا شراء بطاقة باطل باس التي يكون تم تخصيصها لما يدور في المعركة داخل اللعبة.

كيفيه شحن جواهر فري فاير 2022 بطريقة مجانية

يعمل الموقع الرسمي للعبة فري فاير على شحن جواهر مجانية للاعبين، ويتم ذلك باستخدام الأي دي الخاصة باللاعب، ويعطي الموقع بعض المكافآت لمن يزور الموقع، وهذه المكافآت هي الأخرى مجانية، فيتمكن اللاعب من شحن الجواهر بالعدد الذي يريده بداية من عدد 1500 جوهرة إلى أن يصل إلى عدد 9500 جوهرة.

الخطوات التي يلزم اتباعها لشحن جواهر فري فاير هي التالية ويجب أن تتبع كما هي دون نقص أو زيادة:

كتابة الأي دي الخاص باللاعب مع الإسم باللغة الإنجليزية.

الاختيار بين الفئتين المختلفتين للهواتف سواء كان هاتفك أندرويد أو آيفون.

يقوم الموقع بمراجعة كافة البيانات.

سوف يتم إرسال رسالة نصية بالسماح للاعب بالدخول إلى اللعبة.

يقوم اللاعب باختيار عدد الجواهر التي يريد الشحن بها.

طريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire عبر ID

ومن أفضل المواقع التي يتم من خلالها شحن جواهر فري فاير موقع آي هاك، وطريقة الشحن بهذه الخطوات: