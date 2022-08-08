نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موصفات وخصائص هاتف شاومي ريدمي K50i تعرف علي مميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي
منذ أن قامت الشركة الصينية شاومي بطرح الهاتف الجديد لها وهو ريدمي K50i ويبحث الملايين من الأشخاص عن أهم الموصفات والخصائص التي تميز هذا الهاتف، وخاصة أنه من المعروف أن شركة تشاؤمي تقوم بإصدار أجهزة وهواتف مصممة لأحدث الألعاب، وقد تم إصدار هذا الهاتف الجديد في شهر يوليو الجاري لعام 2022 ولذلك سوف نوضح لكم أهم خصائص ومميزات هذا الهاتف.
خصائص مميزة لهاتف شاومي ريدمي K50i
ونتابع معكم أهم الخصائص والموصفات المميزة لهذا الهاتف الجديد من إنتاج شركة شاومي والذي تعد من أشهر وأهم الشركات على مستوي العالم في إصدار الهواتف والأجهزة الذكية، وإليكم خصائص الهاتف موضحة كالتالي.
- تدعم شاشة هذا الهاتف الجديد العرض البلوري السائل، حيث يتيح لك هذا العرض مشاهدة ممتعة وشيقة ودقة عالية الجودة من حيث مستوي الرؤية.
- كما أنه يكون الهاتف مزوج بطبقة من الزجاج مصنوع من Gorilla Glass 5، مما يحمي الهاتف من الخدوش والتجريح من كثرة الاستخدام.
- أما بالنسبة لعشاق السليفي فأن الهاتف يأتي مزود بكاميرا أمامية 16 ميجا بكسل.
يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة الحجم تصل إلى 5080 مللي أمبير والتي تكفي لتشغيل الجهاز لساعات طويلة، وقد يصل إلى يوم كامل.
عيوب الهاتف الجديد شاومي ريدمي K50i
ومن أهم العيوب التي جاءت مع هذا الهاتف الجديد، عدم وجود في محتويات علبة الهاتف سماعة أذن خارجية ولا شاحن سلكي للهاتف، كما أنه لا يدعم الهاتف خصية الشاحن اللاسلكي على الرغم من أنه توجد هذه الخصية في الهواتف الذكية الحديثة، كما أنه لا يدعم الهاتف مدخل microSDXC، ولا توجد به خصية الراديو أيضا، ولكن تعد هذه العيوب مهمة أو غير ذلك بناء على احتياجات الشخص من هذا الهاتف.
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