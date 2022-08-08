نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي مجانا pubg uc دون دفع أموال نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا دون الحاجة إلى شرائها، حيث تكون الشدات العملة الافتراضية للعبة ببجي الشهيرة، التي تستطيع من خلالها الحصول على الأدوات والأزياء الموجودة داخل اللعبة، كما يمكنك الوصول إلى مراحل متقدمة بسهولة بفضل هذه الشدات، وسنقدم لكم طريقة الحصول على هذه الشدات بشكل مجاني. لعبة ببجي من أكثر الألعاب انتشارًا حول العالم، ولكن تعتمد على عملية الشحن لكي تحصل على مميزات داخل اللعبة، والعملة الافتراضية التي تستخدمها هذه اللعبة هي الشدات، وطريقة الشحن هي الطريقة التي تكسب من خلالها الشركات المنتجة لهذه الألعاب، ولشحن هذه الشدات يضطر اللاعب لدفع بعض الأموال، ولكن يوجد بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على الشدات مجاني، ومن هذه الطرق الآتي:

تطبيق Gift Pay للاندرويد

وهو تطبيق مضمون يمكنك من خلاله الحصول على شحن شدات ببجي مجانا، ويوجد هذه التطبيق على متجر جوجل بلاي وتعتمد طريقة عمل التطبيق على تجميع بعض النقاط التي تستطيع من خلالها الحصول على الشدات، وهذه النقاط تحصل عليها من خلال مشاهدة الفيديوهات أو إتمام العديد من المهمات والعروض داخل التطبيق، ولتحميل التطبيق اتبع الخطوات الآتية

أدخل على جوجل بلاي وأبحث عن Gift Pay. . أضغط على تثبيت وبهذا تكون حملت التطبيق. أفتح التطبيق وقم بإنشاء حساب. ثم قم بإنجاز المهام للحصول على نقاط التي يمكنك من خلالها الحصول على شدات ببجي. أدخل على الصفحة الرسمية لشدات ببجي midasbuy . اختر استرداد الهديه، واكتب ID الخاص باللعبة، وقم باسترداد الهدية عن طريق كتابة الكود الذي تحصل عليه من التطبيق.

شحن شدات ببجي مجانا من موقع pubgucnew

يمكنك هذا الموقع من الحصول على شدات ببجي عبر الطريقة الآتي:

أدخل على الموقعpubgucnew

أدخل اسم المستخدم في لعبة ببجي. اختر نوع الجهاز الذي تعمل تستخدمه. أضغط على Proceed، وأنتظر حتي يتم التأكد من حسابك. أختر العملات التي تريد الحصول عليها وأضغط على Proceed.

شحن شدات ببجي مجانا بأكثر من طريقة، لكي تستطيع الحصول على الشدات التي يمكنك من خلالها الحصول على الأدوات والأزياء الموجودة داخل اللعبة.

الخاتمة

إذا كنت من محبي لعبة ببجي وتريد أن تصل إلى أعلى المستويات بمجهود أقل، إليك بعض الطرق التي تمكنك من شحن شدات ببجي مجانا، وهذا يتم من خلال تطبيق Gift Pay المميز.