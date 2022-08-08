طريقة تنزيل اي فوتبول بيس 22 eFootball 22 تحديث 1.14 تعليق عربي

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عمر شويل - جدة اي فوتبول بيس 22 هي أخر إصدار للعبة eFootball 22، حيث قامت الشركة المطورة كونامي بإدخال الكثير من التحديثات للحصول على هذه النسخة التي تمكنك من اللعب مع من تريد من أصدقائك من خلال إنشاء غرفة والحصول على رقم لها وإرساله للأصدقاء للعب. بيس 22 هي واحدة من أفضل ألعاب كرة القدم في العالم، وتحظى بشعبية كبيرة بين الكثير من المحبين لهذه النوعية من الألعاب، فهي واحدة من سلسلة الألعاب الشهيرة أي فوتبول، ولكن تحمل الكثير من التحديثات، فهذه النسخة تمكنك من التحكم في كل لاعب على حدة في فريقك، كما أنها تمنحك الاختيار بين وضعين مختلفين، فيمكنك أن تقوم بجميع الحركات التي تقوم بها عندما تكون في ملعب حقيقي.

مواصفات اي فوتبول بيس 22

من أكثر الألعاب التي تلاقي شهرة كبيرة في العالم سواء في عالم الألعاب أو العالم الحقيقي هي كرة القدم، وهذه النسخة هي من أفضل النسخ لهذه السلسلة، ومن مواصفاتها الآتي:

اسم اللعبة: eFootball PES 2022.

الحجم: 45.3 MB.

متطلبات اللعبة: Android 5والأحدث.

تاريخ الإصدار: 28 يوليو 2022.

الفئة: ألعاب رياضية.

ترخيص: مجانًا.

المطور: KONAMI.

اللغة: العربية، الانجليزية.

أحدث إصدار: 6.1.5.

تحميل اي فوتبول بيس 22

قامت شركة كونامي بتطوير لعبة أي فوتبول للحصول على هذا الإصدار المميز، حيث يمكنك اللعب مع أصدقائك على هاتفك المحمول كل ما عليك فعلة هو إنشاء غرفة، والحصول على رقمها وإرساله لأصدقائك للدخول عليها واللعب معك، ولتحميل هذه النسخة أتبع الخطوات الآتية:

أدخل على صفحة جوجل بلاي من هاتفك. ثم البحث عن اللعبة عن طريق خانة البحث في المتجر. ثم أضغط على تثبيت الموجودة بجوار أيقونة اللعبة.

أما في حالة أنه يوجد لديك اللعبة بالفعل، ولكن إصدار قديم، يمكنك تحديثه بالخطوات الآتية:

أدخل على جوجل بلاي . بعد ذلك كتابة أسم اللعبة eFootball PES 2022 في خانة البحث وتبداء البحث. بعد ذلك ستجد بجوار اللعبة أيقونة مكتوب عليها تحديث، قم بالضغط عليها وبهذا تحصل على التحديث وتستمتع بجميع مميزات اللعبة.

المقتطف

اي فوتبول بيس 22 من أفضل ألعاب كرة القدم وأشهرها في العالم، حيث تم إدخال العديد من التطورات على هذه النسخة لتصبح الأفضل حيث يمكنك الاستمتاع باللعب مع أصدقائك من خلال Match Room تقوم بإنشائها.