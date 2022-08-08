نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع ببجي الرسمي للشحن 2022 PUBG Mobile Midasbuy واسترداد الهدايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة BUBG Mobile من الألعاب القتالية الأكثر شعبية في الوقت الراهن، ويبحث الكثير عن موقع ببجي الرسمي للشحن من اجل الحصول على العملات الخاصة باللعبة والتي تعرف باسم الشدات UC، إذ تمثل هذه العملة الاهتمام الأكبر لدى اللاعبين لكونها العامل الأساسي لدخول اللاعب في المتاجر الخاصة باللعبة وشراء الأصلح منها والأنسب للفوز، بالإضافة إلى ما تعمل عليه الشدات من إمكانية استرداد رموز اللعبة والفوز بالهدايا.

موقع ببجي الرسمي للشحن

بدأت لعبة bubg في الظهور في عام 2017، ومنذ ذلك العام وحتى الآن تزداد هذه اللعبة شعبية يوما بعد يوم، ويحيط باللعبة مجموعة من المغامرات تعمل في صدد استمتاع اللاعب بكل مرحلة من مراحل اللعب مع أصدقائه في كل مكان بالعالم، إذ تدخل اللعبة ضمن فئة الألعاب متعددة اللاعبين ويستطيع كل لاعب فيها مشاركة ما لديه من أصدقاء حول العالم عبر الإنترنت، والحصول على كافة أدوات الحرب المساعدة على القتال.

موقع PUBG Mobile Midasbuy

midasbuy هو موقع ببجي الرسمي للشحن وهو الموقع الذي يعمل على مد اللاعب بما يطلبه من الشدات بطريقة رسمية وأمنة على الحساب وبشكل فوري، وفي هذا الصدد فان على اللاعب:

التسجيل في الموقع وإدخال بياناته المطلوبة.

ثم كتابة عدد الشدات التي يرغب في الحصول عليها.

وذلك بعد معرفة الباقات الخاصة بالموقع والتي يستطيع من خلالها شراء الشدات بأسعار مناسبة.

ثم يقوم اللاعب بعد الانتهاء من الخطوات السابقة بشراء الشدات التي يتم إنزالها تلقائيا في الحساب.

شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي

خطوات الدخول في موقع ببجي موبايل للشحن والحصول على الشدات وفق الأتي:

الدخول عبر الإنترنت في موقع Midasbuy.

الضغط على أيقونة شحن الحساب وكتابة بيانات الدولة التي ينتمي لها اللاعب من الاسم والكود.

القيام بكتابة عدد معين لا حدود له بالنسبة للموقع من الشدات.

اختيار وسيلة معينة لشراء الشدات ودفع ثمنها نقديا.

الشراء عبر الوسيلة التي تم اختيارها والمتمثلة في رصيد الجوال عبر شركات الاتصال أو فيزا البنك.

موقع شحن شدات ببجي Midasbuy

يتمكن موقع ميداس باي باعتباره موقع ببجي الرسمي للشحن من إمداد اللاعب بكافة الشدات، إذ يمد الموقع اللاعب بعدد الشدات التي يتم الحصول عليها وفقا للشراء الفعلي بالمال، مع إضافة عدد أخر من هذه الشدات تكون مجانية ويمنحها الموقع للاعب بحسب العرض الساري وقت الشحن.