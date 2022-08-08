طريقة شحن شدات ببجي الرسمية Midasbuy عن طريق الأيدي

طريقة شحن شدات ببجي الرسمية هي ما يبجث عنه جميع اللاعبين، هل تريد شحن PUBG UC من موقع ببجي الرسمي، حيث أن PUBG Mobile هي واحدة من أشهر ألعاب الحرب الاجتماعية في العالم، ولديها عدد كبير من اللاعبين من العالم العرب، يتم أكثر من 500 مليون عملية تنزيل و 4.1 من 5 تصنيف، نظرًا لوجود عدد كبير من لاعبيها، فهي جيدة لكل لاعب، كما أن الإمكانات داخل اللعبة هائلة، إذا كنت تريد أن تجني شدات بصورة رسمية ومضمونة، في هذا التقرير سنشرح لك كيف تقوم بذلك من خلال الموقع الرسمي.

طريقة شحن شدات ببجي الرسمية

تسمى النقاط في لعبة ببجي UC أو الشدات، ويمكن الحصول على على هذه الشدات عن طريق الشحن، أو يمكن شحنها مجانًا، نوضح كيفية الحصول على شدات مجانية باتباع الإرشادات أدناه من موقع شحن شدات ببجي الرسمي:

انتقل إلى موقع Midasbuy لشحن شدات ببجي يتم شحنها بواسطة الأيدي.

يتم شحنها بواسطة الأيدي. انقر لشراء شدات ببجي.

ثم أدخل معرف اللاعب أو المعرف الخاص بك وهو ID

اختر الدفع نقدًا.

حدد مقدار وعدد الشدات الذي تريده.

ثم انقر فوق الدفع الآن.

ستظهر لك صفحة لإدخال بيانات بطاقة الدفع الخاصة بك، وملء البيانات المطلوبة مثل رقم البطاقة، ورقم التعريف الشخصي، وتاريخ انتهاء الصلاحية.

انقر فوق الدفع الآن، وسيتم إرسال الأداة إلى الحساب الذي كتبت معرفته في الخطوات السابقة.

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تعد ببجي من أهم ألعاب القتال، وقد حازت على إعجاب العديد من المستخدمين، ويفضل هذا النوع من الألعاب الكثير من الشباب في أعمار مختلفة، لذا فإن معدل البحث في ازدياد، احصل على أسهل طريقة لشحن شدات ببجي الخاصة بك حتى تتمكن من الاستمرار لأطول فترة ممكنة في الساحة، واستمتع بفرصة شراء الأسلحة والعتاد والملابس، من خلال الموقع الأكثر أمانًا midasbuy.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل