شحن شدات ببجي Pubg Mobile 2022 اشحن 5000 شدة في 3 ثواني

يريد الكثير من اللاعبين حول العالم معرفة ما هي شدات ببجي وكيف الحصول عليها، وأكثر ما يرغبون في معرفته كيف الحصول عليها مجانا، فمن خلالها تستطيع أن تشتري أسلحة متميزة وأزياء رائعة، ويمكن الحصول ويمكن الحصول على مجموعة الحماية المتطورة وغير الكثير يمكن بكل سهولة شراء وشحن بطاقات ببجي بأقل سعر وهناك أيضا بطاقات شحن رصيد للعبة من بطاقات جوجل بلاي.

طريقة شحن شدات ببجي PUBG MOBILE مضمونة 100 % عن طريق الـ ID

طريقة شحن شدات ببجي

هناك طرق كثيرة من خلالها شحن ببجي بكل سهولة ويسر دون التعرض للخطر او النصب من بعض الأشخاص.

بعد شراء بطاقة اللاعب من الموقع، ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني بها كود تفعيل البطاقة.

ستقوم بإدخال اسم lD الخاص بك فى اللعبة.

بعد ذلك نقوم بادخال كود البطاقة

ثم قم بإدخال الأرقام والحروف التي تظهر لك في الصورة.

شراء بطاقة Royale

عند شراء هذه البطاقة سوف تحصل على هدايا نقدية وغيرها الكثير وإليك طريقة شرائها:

اشتري بطاقة Royale Pass بمبلغ 10 دولار.

تمنحك البطاقة ucs 600 ومكافأة تصل إلى 60 ucs.

يمكن من خلال هذه البطاقة أن تدخل على العديد من المهام وكل مهمة لها مكافأة.

يمكن أن تفوز كل معركة بـ UCأو تحصل على حركات جديدة أو ملابس لشخصيتك.

شحن شدات ببجي مجانا