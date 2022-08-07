نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع ببجي الرسمي للشحن والحصول على آلاف شدات ببجي في المقال التالي
موقع ببجي الرسمي للشحن هو موقع Midas Buy، حيث تعتبر لعبة Battlegrounds أو المشهور باسم ببجي واحدة من أفضل ألعاب الفيديو وأكثرها شيوعًا، شحن لعبة ببجي يكون من خلال الشدات أو UC هي العملة الافتراضية التي يعتمد عليها اللاعبون عند تشغيل هذه اللعبة، من خلال شحن شدات PUBG، يمكنك شراء الكثير من المعدات والأسلحة و الملابس، يبحث الآلاف من محبي PUBG عن طريقة لضمان تسليم الشدات بعيدًا عن مواقع الويب المزيفة التي تسرق البيانات الشخصية لهم، الآن، مع الأسطر القليلة التالية، سنشرح لك من الموقع الرسمي للعبة.
موقع ببجي الرسمي للشحن
للحصول على الشدات يجب الدخول على موقع شحن شدات ببجي الرسمي، يمكن للاعبين تسجيل الدخول إلى موقع اللعبة ، وهذا لمنع احتمالية التعرض للخداع والدخول إلى مواقع ويب غير موثوقة ليتم كشفها، يمكنك شحن أدوات PUBG بالطرق التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى موقع اللعبة midasbuy.
- بعد ذلك، حدد الدولة التي ينتمي إليها اللاعب عن طريق تحديد علم الدولة.
- ثم أضف رقم هويتك في الفراغ المخصص له.
- حدد عدد الشدات التي ترغب في شرائها.
طرق شحن ببجي من خلال bee
هل تريد معرفة كافة التفاصيل عن خطوات شحن شدات ببجي من خلال bee؟ إذن هذه الفقرة سوف تكون مفيدة لك، حيث سنقدم لكم شرح وافي لكافة الخطوات، التي يستطيع محبي هذه اللعبة من خلالها، الحصول على الشدات عن طريق بي، فإذا كنتم مهتمين بهذا، اتبع الخطوات التالية:
- اذهب إلى أقرب مكان مع خدمة شحن bee .
- قم بشراء بطاقة إعادة شحن من Google Play، خاصةً إذا كان الهاتف يعمل بنظام Android.
- إذا كان الهاتف هو iPhone، فيرجى شرائه من iTunes.
- هناك العديد من البطاقات المختلفة ذات القيمة المالية المختلفة من Bee.
- تبدأ قيم هذه البطاقات المتنوعة من 10 دولارات و 25 دولارًا و 50 دولارًا و 100 دولار ثم ترتفع إلى 250 دولارًا للشحن.
- يختار اللاعب القيمة التي تناسبه ويشتريها.
- افتح المتجر من هاتفك.
- فتح الخيارات أمام اللاعب بجوار المتجر.
- بعد ذلك، انقر فوق الرمز لجمع القيمة.
- اكتب رقم البطاقة الذي اشتراه اللاعب.
شحن شدات PUBG MOBILE
تعد بطاقة Google Play واحدة من أشهر وأسهل طريقة لشحن أداة PUBG MOBILE الخاصة بك، وطريقة الشحن هي كما يلي:
- أولاً، ادخل إلى لعبة PUBG.
- ثم انتقل إلى إعدادات اللعبة.
- بعد ذلك انقر فوق الشدات، ثم اختر كيفية الشراء من خلال متجر Google Play.
- حدد عدد الشدات المطلوبة لضمان شحنها إلى حسابك، ثم ادخل اللعبة وانتقل إلى مفتاح الشدات للتحقق من وصولها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع ببجي الرسمي للشحن والحصول على آلاف شدات ببجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.