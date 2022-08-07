موقع ببجي الرسمي للشحن والحصول على آلاف شدات ببجي

موقع ببجي الرسمي للشحن هو موقع Midas Buy، حيث تعتبر لعبة Battlegrounds أو المشهور باسم ببجي واحدة من أفضل ألعاب الفيديو وأكثرها شيوعًا، شحن لعبة ببجي يكون من خلال الشدات أو UC هي العملة الافتراضية التي يعتمد عليها اللاعبون عند تشغيل هذه اللعبة، من خلال شحن شدات PUBG، يمكنك شراء الكثير من المعدات والأسلحة و الملابس، يبحث الآلاف من محبي PUBG عن طريقة لضمان تسليم الشدات بعيدًا عن مواقع الويب المزيفة التي تسرق البيانات الشخصية لهم، الآن، مع الأسطر القليلة التالية، سنشرح لك من الموقع الرسمي للعبة.

موقع ببجي الرسمي للشحن

للحصول على الشدات يجب الدخول على موقع شحن شدات ببجي الرسمي، يمكن للاعبين تسجيل الدخول إلى موقع اللعبة ، وهذا لمنع احتمالية التعرض للخداع والدخول إلى مواقع ويب غير موثوقة ليتم كشفها، يمكنك شحن أدوات PUBG بالطرق التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع اللعبة midasbuy.

بعد ذلك، حدد الدولة التي ينتمي إليها اللاعب عن طريق تحديد علم الدولة.

ثم أضف رقم هويتك في الفراغ المخصص له.

حدد عدد الشدات التي ترغب في شرائها.

طرق شحن ببجي من خلال bee

هل تريد معرفة كافة التفاصيل عن خطوات شحن شدات ببجي من خلال bee؟ إذن هذه الفقرة سوف تكون مفيدة لك، حيث سنقدم لكم شرح وافي لكافة الخطوات، التي يستطيع محبي هذه اللعبة من خلالها، الحصول على الشدات عن طريق بي، فإذا كنتم مهتمين بهذا، اتبع الخطوات التالية:

اذهب إلى أقرب مكان مع خدمة شحن bee .

قم بشراء بطاقة إعادة شحن من Google Play، خاصةً إذا كان الهاتف يعمل بنظام Android.

إذا كان الهاتف هو iPhone، فيرجى شرائه من iTunes.

هناك العديد من البطاقات المختلفة ذات القيمة المالية المختلفة من Bee.

تبدأ قيم هذه البطاقات المتنوعة من 10 دولارات و 25 دولارًا و 50 دولارًا و 100 دولار ثم ترتفع إلى 250 دولارًا للشحن.

يختار اللاعب القيمة التي تناسبه ويشتريها.

افتح المتجر من هاتفك.

فتح الخيارات أمام اللاعب بجوار المتجر.

بعد ذلك، انقر فوق الرمز لجمع القيمة.

اكتب رقم البطاقة الذي اشتراه اللاعب.

شحن شدات PUBG MOBILE

تعد بطاقة Google Play واحدة من أشهر وأسهل طريقة لشحن أداة PUBG MOBILE الخاصة بك، وطريقة الشحن هي كما يلي: