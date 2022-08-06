نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف الأحلام سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في المقال التالي
سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس هو افضل هاتف ذكى فى سلسلة ابل لعام ٢٠٢٢ فيه العديد من المميزات وهو النسخة الاعلى من ايفون ١٤ من حيث السعر والمواصفات بشكل عام، يتميز بالعديد من المميزات منها: شاشة كبيرة بقياس ٦.٧١ ويعمل بواسطة معالج A16 Bionic مقترن بذاكرة وصول عشوائى ٨ جيجا بايت.
مواصفات وسعر أيفون ١٤ برو ماكس اقوي هاتف ابل علي الإطلاق توقعات السعر في جميع الدول
ابرز مواصفات ايفون 14 برو ماكس
- كما أنه من ضمن مواصفات الهاتف مصنوع الهاتف من الزجاج المقوى وعليه إطار من الألومنيوم للحماية.
- كما أنه من المعروف أن وزن الهاتف هو 226 جرام.
- حيث أن هذا الهاتف يدعم جميع تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس.
- الشاشة بمساحة 6.72 بوصة.
- تقنية شاشة ايفون 14 برو ماكس Qhd.
- الكاميرا الخلفية فى ايفون 14 ماكس بدقة 45 ميجا بكسل.
- الكاميرا تصور بتقنية 8k.
- الهاتف بدون حواف جانبية.
- المعالج A16.
- سعة الهاتف متوقع تصل إلى 2 تيرابايت.
- السعة الداخلية للهاتف هى 128جيجابايت.
موعد اطلاق ايفون 14 برو ماكس
كما أنه في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن أخر المستجدات حيث أنه تقول شركة أبل أنها سيتم إطلاق الدفعة الأولى من هواتف آيفون 14 خلال سبتمبر المقبل والطرح هنا سيشمل ساعة ابل الجديدة، ولكن موعد تنزيل هاتف 14 برو ماكس سيكون خلال شهر فبراير لسنة 2023 المقبلة سيكون نزوله لأول مرة فى الشرق الأوسط فى المملكة العربية السعودية اولا، ثم فى دولة الإمارات ثم باقى الدول العربية خلال الفترة المقبلة.
عيوب ايفون 14 برو ماكس
ومن أبرز العيوب الموجودة في هذا الهاتف:
- لا يدعم الهاتف وصلة AUX.
- بطارية الهاتف بسعة منخفضة 4500 مللى امبير.
- كما أنه أيضا يكون شاحن الهاتف ليس بالسرعة الكافية 20 واط فقط.
- بالإضافة إلى ذلك تكون الكاميرات الأمامية تستحوذ على مساحة كبيرة من الشاشة.
- ككا أنه يكون هناك إشارات بأن الهاتف لن يدعم بصمة الوجه.
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