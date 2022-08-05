توقعات سعر iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية ومواصفات أيفون 14 برو ماكس

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس، قامت شركة آبل الأمريكية بالتصريح عن قرب ميعاد أطلاق هاتف ايفون 14 برو ماكس في الأسواق في الفترة المقبلة، وهي أيضًا أستطاعت أن تجري العديد من التعديلات على هاتف الآيفون الحديث حتى تعمل على إرضاء كافة الأذواق، كما أن هاتف آيفون 14 برو ماكس يتم توافره بالكثير من المواصفات والمميزات المذهلة والرائعة التي يطلبها ويرغب بها كافة الأشخاص.

مميزات ومواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس

يتوافر جوال آيفون 14 برو ماكس بالكثير من المميزات والمواصفات المذهلة والكبيرة التي يحتاجها العديد من الأشخاص ومن إحدى هذه المميزات هي كالآتي:

الهاتف يكون مزودًا بالسماعات الخارجية ستيريو.

جوال آيفون 14 برو ماكس يكون متواجد به الميكروفون الثانوي الذي يعمل على عزل الضوضاء خلال التحدث.

تم تحديث البلوتوث الذي يخص الجهاز حتى يصبح 5.0، وأيضًا فهو يتميز بإمكانية wifi direct، وكذلك يكون الهاتف به إمكانية hotspot.

يكون هاتف آيفون 14 برو ماكس به خاصية الجي بي إس التي تقوم بتحديد المكان الجغرافي، وبالإضافة إلى هذا توافر نظم الملاحة البحرية.

يشتمل الجوال على المعالج الرائع والقوي الذي يكون نوعه أيه 16 والذي يعمل بالتكنولوجيا 5 نانومتر، والسداسي النواة، حيث يشتمل الهاتف على المعالج الرسومي الذي يكون خماسي النواة من النوع آبل جي بي يو.

قد قامت شركة آبل بطرح وتقديم الجوال بالعديد من الأنواع عددهم أربعة مختلفة من الآيفون التي تكون الذاكرة الداخلية الخاصة به تتراوح ما بين 256 جيجا بايت حتى وصولها إلى 2 تيرا بايت.

يتوافر في هاتف آيفون 14 برو ماكس الإمكانية التي تقوم الماء والغبار.

تكون من أكثر المميزات التي يتم تواجدها في جهاز آيفون 14 برو ماكس وهي خاصية الدفع الإلكتروني التي تكون من خلال الفيزا أو الماستر كارد.

يتوافر في جوال آيفون 14 برو ماكس عدد 6 كاميرات، حيث يكون اثنان منهم متواجدين في الأمام مع عدد في الخلف، كما أن دقة الكاميرا الخلفية لهاتف آيفون 14 برو ماكس التي تكون نحو 16 ميجا بكسل وكذلك الأمامية.

سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس

يكون من المتوقع أن السعر الخاص بهاتف آيفون 14 برو ماكس يكون بالصورة المبدئية نحو: