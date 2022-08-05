نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل فري فاير التحديث الجديد 2022 لعبة free fire جوجل بلاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدخل فري فاير التحديث الجديد ضمن أكثر الأمور التي يبحث عنها محبي ألعاب النار والحرب عبر محركات البحث المختلفة، وذلك لما تتميز به هذه اللعبة من كونها اكثر ألعاب القتال من حيث عدد التنزيلات والإقبال عليها من مختلف أنحاء العالم، إذ تثير اللعبة حماس اللاعبين في المنافسة القوية لكي يظل واحد فقط من هؤلاء اللاعبين على قيد الحياة مع انتهاء اللعبة، وبأتي تحديث لعبة free fire الأخير بعدد من المميزات.

فري فاير التحديث الجديد 2022

تستمد لعبة فري فاير أهمية كبيرة لأنها تمثل اكثر الألعاب القتالية من حيث الشعبية بين مختلف الشعوب والدول عبر العالم، وقد صدر تحديث للعبة مؤخرا في اليوم العشرون من الشهر الماضي يوليو 2022 كي يزيد اللعبة إقبالا اكثر بين مختلف الفئات، ويمكن الوصول إلي التحديث عبر تطبيقات جوجل بلاي، والضغط على تثبيت، أو من خلال الدخول على اللعبة والاستجابة إلى الأوامر.

تحديث لعبة free fire

تم إطلاق نسخة حديثة من لعبة free fire من شركة جارينا والذي قد جاء في أواخر الشهر الماضي بحجم وصل إلى 348.7 MB، وقد تميز تحديث 1.92.1 بإضافة مميزات جديدة للعبة تتعلق بواجهة مستخدم FREE FIRE من تصميم متميز عمل على منح الواجهة الكثير من الأناقة، وما تم من إيجاد تعاون غير مسبوق بين اللعبة وبين المغني العالمي جاستن بيبير، بالإضافة إلى إدخال أسلحة جديدة بداخل اللعبة تعمل على الدمار مثل سلاح بيزون.

تنزيل فري فاير 2022

خطوات تنزيل تحديث لعبة فري فاير 1.92.1

التسجيل في تطبيقات قوقل بلاي.

كتابة اسم اللعبة Garena free fire في خانة البحث بتطبيقات جوجل.

قم بالضغط على كلمة تحديث إذا قد كان سبق لك تنزيل اللعبة على الهاتف.

إذا لم يسبق لك تثبيت اللعبة على هاتفك من قبل فان عليك الضغط على أيقونة تثبيت.

لعبة free fire

لا تحتاج عملية تنزيل لعبة فري فاير وقت كبير من اللاعب، إذ عليه الدخول أولا في تطبيقات محرك جوجل البحثي، ثم الضغط على كلمة تثبيت وانتظار بضع دقائق من اجل إنهاء هذا التثبيت وقراءة رسالة تم التنزيل على شاشة التطبيق، ويمكن للاعب الآن الوصول إلى تحديث اللعبة عن طريق تطبيقات غوغل أون لاين.