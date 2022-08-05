نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر أيفون ١٤ برو ماكس اقوي هاتف ابل علي الإطلاق توقعات السعر في جميع الدول في المقال التالي

يسعى الكثير من الأشخاص للبحث عن الإصدارات الحديثة لهاتف ايفون ١٤ برو ماكس الذي يُنتظر نزوله في شهر سبتمبر المقبل لعام ٢٠٢ص والمتوقع أنه سيكتسح الأسواق بإمكانيته العالية التي لا مثيل لها وسوف نتناول خلال هذا المقال المواصفات الدقيقة للهاتف وما الذي يمكن يعيق شرائه. سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في جميع الدول العربية مميزات ومواصفات هاتف ١٤ برو ماكس أكثر ما يبحث عنه الأشخاص هو سرعة الهاتف وتلك الهاتف يتمتع بمعالج قوي يصل إلى ١٦ إمبير كما أنه من النوع سداسي النواة التي تصل سرعته لنانومتر.

يتميز هاتف ١٤ برو ماكس بألوان جذابة وطبيعية فتتمتع الشاشة بخاصة HD مما يجعل مشاهدة الفيديوهات أكثر وضوحًا.

يصل وزن الهاتف إلى حوالي ١٩٥ جرام.

يصل وزن الهاتف إلى حوالي ١٩٥ جرام. أما عن سياسة الحماية فهي قوية للغاية فيمكن حماية الهاتف عن طريق النمط أو الرقم السري كما يمكن حمايته عن طريق بصمة الأصبع والوجه التي طورت شركة أبل من سرعتها عن أي هواتف أخرى.

يتمتع الهاتف بنظام iso.

يتمتع الهاتف بجودة سماعة عالية ونقية.

يتمتع الهاتف بخاصية الاستشعار والدوران.

يعتبر نوع المعالج من نوع GPU.

يتميز بلوتوث هاتف ١٤ برو ماكس بأنه يدعم خاصية lE وخاصية A2DP.

الإطار مصنوع من مادة التيتانيوم القوية التي تميزه عن غيره من الهواتف.

تطرح شركة أبل هاتف ١٤ برو ماكس الهاتف ب ٤ إصدارات من حيث المساحة منه ١٢٨ جيجا بايت و٢٥٦ جيجا بايت و٥١٢ جيجا بايت وواحد التيرابايت بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية لكل منهم. سعر هاتف ١٤ برو ماكس تتراوح اسعار هاتف ١٤ برو ماكس

فمن المتوقع أن يكون سعره في الإمارات ٩٦٠٠ درهم.

وسعره في المملكة العربية السعودية ٩٣٠٠ ريال سعودي.

وسعره غي مصر ٣٠٠٠٠ جنيه مصري. عمر شويل - جدة مواصفات وسعر أيفون ١٤ برو ماكس اقوي هاتف ابل علي الإطلاق توقعات السعر في جميع الدول - ثقفني

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