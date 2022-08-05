نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيلة سحرية للحصول على سكن M4 الثلجي و850 شدات لعبة ببجي موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل من يريد الفوز لعبة ببجي ويبحث عن أقوى سلاح في ببجي واستراتيجات الفوز وتخطي المستويات الصعبة، يُمكنكم البحث والتعرف على أفضل سلاح يمكنك الفوز والوصول إلى المستويات المتقدمة، سواء خلال ممارسة اللعبة الشهيرة عبر الهواتف الذكية أو الكمبيوتر الشخصي أو البلايستيشن، كما يُمكنكم أيضًا الحصول على شدات اللعبة التي تساعدك على شراء العناصر والأسلحة والوصول إلى سكن M4 الثلجي.

أقوى سلاح في ببجي 2022

بعد تحديث لعبة PUBG قامت العديد من التحسينات الجديدة والتي تم الوصول إلى التعرف على أفضل أقوى سلاح في ببجي واستراتيجات الفوز وتخطي المستويات الصعبة، والتي يمكن للاعبين استخدامها لقتل خصومهم على المدى القريب أو البعيد:

سلاح m16 4

يعتبر ذلك السلام من أقوي الأسلحة داخل لعبة ببجي موبايل 2021، كما أنه المفضل عند العديد من اللاعبين والذين يقومون باستخدامه وأكثر ما يميز ذلك السلاح بالقدرة الكبيرة على الثبات، ويتم استخدامه على المدي البعيد والقريب وكذلك المتوسط، بالإضافة إلى أن معدل الضرر لذلك السلاح الذي يقوم به هو 43 نقطة، بينما متوسط الضرر في الثانية الذي يطلقها السلاح هي 502 ما يعني أنه أقوى سلاح استيراتيجي يساعد اللاعب على الفوز بكل سهولة ولذلك يمكنك اختياره بكل ثقة، والوصول أيضًا إلى سكن M4 الثلجي.

أسلحة بارزة ومتنوعة تهمك:

Scar-l

AKM

UZI

DP-28

Vector

m762

M249

GROZA

mk14

سكن M4 الثلجي و850 شدات

أما فيما يتعلق بالحصول على سكن M4 الثلجي و850 شدات، فيتطلب منك الأمر اقتناء الكود المخصص لذلك من إحدى المواقع المختصة بتوفيره، أو من خلال إحدى قنوات مشاهير اللعبة على اليوتيوب، ومن ثم الحصول على صناديق البريميوم و العملات الفضية، ثم اتباع خطوات شحن شدات اللعبة حتى 850 شدة من خلال موقع اللعبة الرسمي midasbuy، أو عبر صناديق الهدايا والمكافآت والجوائز التي يتم توفيرها في حالة تخطي المستويات الصعبة وقنص الأعداء.

وقد يساعدك أيضًا خطة فتح صناديق الهدايا الأسطورية و جمع وشراء القسائم عبر متجر الهدايا من الوصول بسهول إلى سلام الإمفور الشهير الثلجي الي يبحث عنه ملايين اللاعبين بشكل دوري ومستمر، أو عبر تطوير الأسلحة الخاصة بك.