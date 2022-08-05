نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات أيفون 14 الجديد وهل أعلنت شركة أبل موعد نزول iphone 14 في الأسواق؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكثر ما يهم عشاق الهواتف الذكية هو سعر ومواصفات أيفون 14، خاصة بعد أن قامت شركة apple الأمريكية بتسريب العديد من المواصفات القياسية للهاتف الجديد كليا، ومن المتوقع أن يشهد الهاتف الجديد العديد من الميزات الجديدة المحدثة عن نظيرتها في هاتف أيفون 13، وتحدثت التسريبات الخارجة من شركة أبل أن الشركة تستعد لإصدار هاتف iphone 14 بأربعة إصدارات، حيث سيتم الإعلان عن المواصفات القياسية الخاصة بكل إصدار منها خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الشركة لتقديم هاتفها للمستخدمين، حيث سيكون الهاتف متاحا بالأنواع التالية:

أيفون 14 ميني.

أيفون 14.

أيفون 14 برو.

أيفون 14 برو ماكس

سعر ومواصفات أيفون 14

وبحسب التسريبات الصادرة من مطوري شركة apple سيكون الهاتف الجديد متوافرا بالأسعار التقريبية التالية والتي تعتبر الأسعار المقترحة وليست الرسمية حيث لم تفصح الشركة رسميا عن السعر للمحدد لكل نوع من أنواع الهاتف:

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس بالدولار الأمريكي 1340 دولار أمريكي.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس بالدرهم الإماراتي 5990 درهم إماراتي.

أما سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس في المملكة العربية السعودية فمن المتوقع أن يكون 5990 ريال سعودي.

ومن المتوقع أن يكون سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس في جمهورية مصر العربية فمن المتوقع أن يكون 38300 جنيه مصري.

مواصفات هاتف iphone 14

ووفقا للتسريبات حول الهاتف الجديد فمن المتوقع أن يكون الهاتف الجديد بالمواصفات التالية:

يتميز الهاتف الجديد بثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية للهاتف بميزة هي أيضا بدقة 12 ميجابكسل.

من المتوقع أن يكون الهاتف متاحا بذاكرة داخلية تبدأ من 128 جيجابايت و256 جيجا بايت و512 جيجا بايت وواحد تيرابايت.

من المتوقع أن يكون الهاتف بشاشة مقاس 6.72 بوصة.

سوف تكون الذاكرة العشوائية للهاتف 8 جيجا بايت.

أما البطارية ستكون بسعة 3420 مللي أمبير.

نظام التشغيل الذي يعتمده الهاتف IOS 16.

وسيكون المعالج الخاص بالهاتف من نوع A 16.

سوف تأتي الشاشة بدقة 2778*1284 بكسل، من نوع super Retina XDR OLED.

موعد نزول أبل أيفون 14 في الأسواق حسب السعر الجديد

ومن المتوقع أن تقوم الشركة بالإعلان عن هاتفها الجديد أيفون 14 في منتصف سبتمبر القادم، وذلك في نفس الموعد الذي تم الإعلان فيه عن هاتف أيفون 13 في العام الماضي، حيث ستعقد الشركة مؤتمرا صحافيا عالميا يحضره العديد من الصحفيين على مستوى العالم وسيكون هذا المؤتمر الصحفي منقولا عبر شاشات التلفاز ليحظى الهاتف بالضجة الإعلامية الكبيرة.

ماذا تضم علبة هاتف أيفون 14؟

وسوف يأتي الهاتف في علبة تحتوي على الهاتف بالإضافة إلى سماعات أصلية من نوع Wirless، بالإضافة إلى الشاحن الأصلي للهاتف مع كابل الشحن الأصلي، كما سيكون متاحا مع الهاتف جراب خلفي لحماية ظهر الهاتف بالإضافة إلى شاشة زجاجية لاصقة لحماية الشاشة الأمامية للهاتف، وسيكون أيضا هنا كتيب تعليمات التشغيل الخاصة بالهاتف وكذلك شهادة الضمان الأصلية المعتمدة من الشركة.