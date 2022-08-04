واتس آب يطلق خاصية جديدة 2022 لأجهزة أندرويد والآيفون

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عمر شويل - جدة واتس آب يطلق خاصية جديدة 2022 حيث انتظرها ملايين المستخدمين، وكشف العاملون على تطبيق واتس آب عن ميزة حديثة سوف تمنح لك بنقل كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالتطبيق، بالإضافة إلى دردشات وذلك بكل سهولة ما بين جهاز الأندرويد والآيفون، حيث سوف يمكن للمستخدم نقل الحساب الخاص به مع صورة الملف إلى جهاز آخر، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالميزة الجديدة المقدمة من قبل واتس أب.

واتس آب يطلق خاصية جديدة انتظرها ملايين المستخدمين

ومع تواجد الخاصية الحديثة يستطيع المستخدم نقل حساب الخاص به لتطبيق واتس آب، بما في ذلك المحادثات بين الأشخاص والمحادثات الجماعية، بالإضافة إلى نقل سجل الوسائط وإعدادات المراسلة، حيث تتوفر هذه الميزة في كافة الدول، وللاستفادة من تلك الميزة ينبغي تنزيل التطبيق وتحديثه على الجهازين، واستعمال نفس رقم الشريحة.

معلومات عن الخاصية الجديدة

وتبعا للمعلومات التي ظهرت على الصفحة الرسمية لتطبيق واتس أب، فإن الخاصية الجديدة تجعل المستخدمين ينقلوا كافة البيانات من جوال أندرويد إلى جوال آيفون، وليتم الاستفادة من تلك الميزة ينبغي تنزيل واتس أب على كلا الجوالين، وخلال تواجد الخاصية الجديدة سوف يستطيع المستخدمين نقل كافة محتويات التطبيق، من ملفات صوتية ووسائط ورسائل دردشة.

خاصية واتس آب الجديدة 2022

جاءت تلك الخاصية الجديدة بعد انتقادات كثيرة لتطبيق واتس أب لعدم تواجد ميزة نقل البيانات بين الأجهزة المحمولة بسهولة، ولهذا قام مطوري التطبيق بتفعيل تلك الميزة لتسمح بوصول الرسائل واستلامها من جهاز آخر وهذا في حالة ان كان الجوال الآخر يعمل بدون شريحة sms.

وعلى حسب تقرير من مدونة wapbetainfo، حيث حرصت على تتابع وتوفير أخبار ومعلومات عن تطبيق واتس أب أول بأول، إذ يتواجد خاصية أخرى تمنع بعض جهات الاتصال من رؤية أخر ظهور، أو صورة البروفايل، ويتم تفعيل تلك الخاصية من خلال:

التوجه إلى الإعدادات، ثم إلى الخصوصية، وبعد ذلك إلى آخر ظهور.

يتم اختيار أشخاص محددين لعدم رؤية الحالة أو صورة البروفايل.

ومن ثم النقر على تم.

وفي نهاية المقال نشير إلى أهمية الخاصية الجديدة في تطبيق واتس، حيث قامت الشركة المطورة لتطبيق واتس اب بإضافة ميزة تسهل على المستخدمين نقل بيانات الواتس اب من أندرويد إلى جوال آيفون.