طريقة تنزيل Gta san andreas GTA 6 للايفون والاندرويد

Gta san andreas جراند ثيفت أوتو سان أندرياس الجزء السادس من سلسلة ألعاب جاتا الشهيرة التي تعمل عليها روكستار جيمز لتطوير ونشر الألعاب الإلكترونية وتدور الأحداث الرئيسية داخل مدينة أفتراضية تسمي سان أندرياس التي فر منها بطل اللعبة كارل لتورطة في عديد من العمليات الأجرامية ليعود مرة أخري للمدينة بعد مقتل والدة علي يد أحد عصابات المافيا في المدينة ليجمع الأصدقاء القدامي وأفراد عصابتة لمحاولة فرض السيطرة علي المدينة والقضاء علي باقي العصابات للأنتقام لوالدتة ويدخل في العديد من المشاكل مع الشرطة ومع عصابات المافيا الأخري وخاصة العصابات الصينية المسيطرة علي المدينة وقت عودتة ونتستعرض الأن أهم مميزات جراند ثيفت أوتو سان أندرياس وطريقة تحميل GTA 6 اللعبة للجوالات والهواتف الذكية

مميزات جراند ثيفت أوتو سان أندرياس

تحتوي اللعبة على أنواع مختلفة من السيارات والدراجات الناريه التي تستخدم أثناء المطاردات بين العصابات، كما نجد بها إمكانية الاستعانة بالقوارب والسفن الكبيرة وحتي الطائرات الهليكوبتر، وتضم اللعبة عدة مميزات تتمثل فيما يأتي:

يمكنك أن تلعب جاتا سان أندريس على الكمبيوتر أو البلايستيشن أو الهاتف المحمول.

تحتوي اللعبة على أكثر من 40 سيارة بموديلات مختلفة.

توجد بداخل اللعبة خريطة تطلعك على الاتجاهات وتوضح لك أماكن سيارات الأعداء ومدي قربهم أو بعدهم عن سيارتك.

تستطيع إطلاق الرصاص أثناء قيادتك السيارة وتمكن من التحكم بالأمرين في وقت واحد.

تتمتع اللعبة بجودة صوت وصورة فائقة الدقة والوضوح ويمكنك رؤية أشخاص كأنهم حقيقيين.

طريقة تحميل Gta san andreas للموبيل