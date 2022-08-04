التوقعات الجديد لهاتف ايفون 14 برو ماكس لهذا الشهر امكانيات مدهشة

مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس سنتعرف اليوم عل المميزات الجديدة بنظام الحماية IOS المزود بتقنيات وتكنولوجيا من أحدث الطراز، والخاصة بشركة أبل، مما جعل انتشارها سريع جدا، واضافة ايضا المواد الزجاجية والصلبة، مما اعطى انطباع عن هذه الفئة من الهواتف تمتاز بالفخامة، وأخيرا صدر الإصدار الأخير للهاتف ، والذى امتاز بسرعة فائقة، وقدرات عالية من حجم وجودة الشاشة ودرجة السطوع ونقاء الكاميرا والصوت.

سعر ومواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس المتوقعة اقوي هاتف ايفون على الاطلاق

مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس

يتميز الهاتف آيفون ١٤ iphone 14 Pro max الجديد كليا بمزايا كثيرة جدا، وحديثة ومنها:

لون الهاتف يتواجد ٤ ألون، وهم الرمادي والفضي والذهبي والازرق، ومن هذه المميزات.

يتميز الاطار الجانبى بمواد صلبة غير قابلة للصدأ.

يتميز الظهر انه مصنوع من الزجاج غوريلا جلاس.

يتميز بمعالج Apple A16 Bionic سداسي النواه بدقة تصنيع ٤ نانومتر ذات ٦ رامات.

يتميز انه يدعم كل شبكات المحمول من بداية التقنية 2G,3G,4G,5G.

ويتميز ايضا شريحة الهاتف الميكرو المتعارف عليها لاجهزة الآيفون.

ولا يتوفر من الجهاز سواء الجهاز ذات الشريحة الواحدة

سرعة انترنت

شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت

شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت

• شبكات 5G تصل حتى 3.7 جيجابايت

وظائف أخرى

تقنية HDR1

تقنية Dolby Vision

تقنية True-tone

تقنية التدرج اللوني الواسع

وضع حماية العين

الوضع الليلي

16 مليون لون

خصائص هاتف ايفون ١٤ برو ماكس

تعد خصائص ايفون ١٤ برو ماكس الجديد iphone 14 Pro max هى الاقوى فى الوقت الحالى، لما تم اضافته من تكنولوجيا ومواد جديدة للحماية البصرية، ومن هذه الخصائص.

الشاشة وهى تمتاز بحجم ٦,٧ بوصة من نوع Super Retina XDR Oled.

وتمتاز ايضا بكثافة البيكسلات بمعدل ٤٥٧ بيكسل فى كل انش

ومعدل تحديث ١٢٠ هرتز.

وطبقة حماية مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع مصنوعة من زجاج سيراميك مقاوم للخدش.

يمتاز الجهاز ايضا تقنية التدرج اللوني الواسع.

كما أنه وتقنية حماية العين من خلال ١٦ مليون لون يحتوى عليها الهاتف.

حيث أنه وايضا يتوفر الهاتف بعدة إصدارات من حيث المساحة١٢٨أو٢٥٦أو٥١٢ جيجابايت وأيضا ١ تيرابايت

مواصفات هاتف ايفون 14 بروماكس

الكاميرا خلفيه كبيرة بدقة 48 ميجابيكسل وتعتبر دقة عالية وذلك بحسب احدث بيانات صدره عن شركة أبل.

ميزة الهاتف أنه مصنوع من زجاج قوي جدا، بينما يحتوي على اطار من الألومنيوم للحماية

بينما يدعم الهاتف جميع الشبكات من الجيل الثالث والرابع والخامس.

ويتميز بمساحة شاشة 6.72 بوصة فهو يعتبر مقاس مناسب للجميع.

اشاشة هاتف ايفون 14 بروماكس تتميز بجوده الوان عالية الدقة والوضوح .

يتميز بجوده كاميرا خلفيه و أمامية عالية وهناك كاميرا أخرى تتميز بعزل وواحدة للمساحات الشاسعة والكبيرة .

ليس له اى حواف جانبيه بينما تصل الكاميرا بهاتف ايفون 14 برو ماكس بتنمية K‏ 8.

ومن هنا ينفرد ايفون 14 برو ماكس بمساحة عالية جدا قد تصل إلى 2 تيرابايت.

قادر بمتياز على إصلاح الأخطاء في الإعدادات والتقارير والبريد و متصفح سفاري ومعالجة الاخطاء .

المساحة الداخلية للهاتف ايفون 14 برو ماكس هي 128 جيجابايت.

اسعار ايفون المتوقعة حول العالم

سعر ايفون ١٤ فى دولة الكويت

فا من المتوقع ان يكون سعر الهاتف فى دولة الكويت بالنسبة لأيفون ١٤ بروماكس بسعر ٤٥٠ دينار كويتى لمساحة ٢٦٥ جيجا ويأتى ايضا بمساحة ٥١٢ جيجا بسعر ٥٣٠ دينار كويتى

فا من المتوقع ان يكون سعر الهاتف فى دولة الكويت بالنسبة لأيفون ١٤ بروماكس بسعر ٤٥٠ دينار كويتى لمساحة ٢٦٥ جيجا ويأتى ايضا بمساحة ٥١٢ جيجا بسعر ٥٣٠ دينار كويتى سعر ايفون ١٤ بروماكس فى دولة الكويت

يأتى بمساحة ٢٥٦ جيجا وبسعر ٤٠٠ دينار كويتى

ويأتى بمساحة ٥١٢ جيجا وبسعر ٤٨٠ دينار كويتى سعر ايفون ١٤ برو ماكس فى المملكة العربية السعودية فا من المتوقع ان يكون سعر الهاتف فى المملكة العربية السعودية بالنسبة لأيفون ١٤ بروماكس بسعر ٥١٠٠ ريال سعودى لمساحة ٢٦٥ جيجا ويأتى ايضا بمساحة ٥١٢ جيجا بسعر ٥٣٠ ريال سعودى

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