نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة سباق سيارات الرالي 2022 آخر تحديث Rally Fury متجر بلاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة سباق سيارات الرالي لعبة قيادة حازت على إعجاب فئة كبيرة من محبي الألعاب الإلكترونية الحديثة التي تتطلب إلى توافر الخبرة والمهارة، حيث تعتمد على قيادة سيارات السباق في مسارات مختلفة، ويوجد في كل مسار عدد من الانحرافات والانعطافات المختلفة، كما تحتوي لعبة Rally Fury على عدد من الرسومات المجسمة المصممة بتقنيات ثلاثية الأبعاد تزيد من شعور المتسابقين بحرية الحركة ، ويمكن للمتسابق الانغماس في الحركة وغالبا ما تكون مسارات الحركة موحلة أو اسفلتية.

تحميل لعبة سباق سيارات الرالي للكمبيوتر

ألعاب السباق من الالعاب المميزة مثل لعبة سباق الدراجات، وكذلك العاب سيارات مغامرات، والتي منها سيارات الرالي أفضل أنواع الالعاب المجانية التي تستخدم بشكل كبير على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث تدعم أنظمة التشغيل ويندوز وانظمة ليونكس أيضا، وتعتمد Rally Fury على عدد من خرائط اللعب في أماكن مفتوحة والصحراء وفي الأماكن النائية وسط الغابات.

لعبة رالي السيارات

الفوز بسباق سيارات الرالي ليس بالأمر السهل، حيث تعتمد طريقة اللعب:

على استخدام أسهم الكيبورد.

وتستخدم ناقل المكابح.

كما يوجد في اعلى شاشة القيادة عداد خاص بالسرعة وناقل السرعة.

وخريطة شاملة السباق.

كما تأتي لعبة Rally Fury بتصميم ثلاثي الابعاد رائع وبسيط.

الأمر الذي يجعلها واحدة من الخفيفة التي لا تحتاج إلى مساحات كبيرة للتخزين.

وتبلغ مساحتها ٥٨ ميجا تقريبا.

لعبة سيارات واقعية

لعبة رالي السيارات لعبة قيادة شيقة ومسلية يقوم من خلالها المتسابق بقيادة عدد مختلف من سيارات السباق المختلفة، حيث تعتمد فكرة القيادة والفوز بالسباق على الوصول إلى الهدف، وانهاء السباق في اسرع وقت، ومعدل زمني محدد مع اني الاصطدام بكل من الحواجز التي توضع بشكل كبير على الجانبين وذلك للفوز بالكثير من النقاط.

تنزيل لعبة Rally Fury

تحميل لعبة سيارات الرالي من خلال فتح التطبيق الخاص بالألعاب جوجل بلاي ومن ثم تحميل التطبيق الخاص باللعبة على الهاتف، التي بلغ عدد عمليات تنزيلها للجوال إلى 100مليون مستخدم، واتباع الخطوات الخاصة بالتنصيب والاستمتاع بتجربة قيادة مثيرة يقوم فيها المتسابق باختيار سيارة السباق المفضلة، واختيار مضمار السباق، والبدء في اللعب من خلال استخدام مفاتيح الأسهم في التحريك، وتشغيل النيترو باستخدام المسافة أو الضغط على حرف Z ، كما يمكن أيضا الانجراف بالسيارة من خلال الضغط على مفتاح Shift أو X .