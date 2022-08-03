نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليكـم”.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2022.. تحديث أغسطس تردد National Geographic بجودة HD نايل سات وعربسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة “اليكـم”.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2022.. تحديث أغسطس تردد National Geographic بجودة HD نايل سات وعربسات، تزداد عمليات البحث واهتمام شريحة كبيرة من المتابعين في مختلف الدول العربية بشكل عام لكي يتم التعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2022 نايل سات وعرب سات، وذلك بعدما تم الإعلان عن تحديث التردد الخاص بالقناة بهدف العمل على تحسين تجربة البث الفضائي والصوت والصورة الخاصة بالقناة، ومن خلال هذه السطور سوف نسلط الضوء على طرح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2022 نايل سات وعرب سات.

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2022

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي واحدة من أهم وأشهر القنوات في الوطن العربي وليس في الامارات فقط، وذلك بما تقوم بتقديمه على مدار اليوم من محتوى مميز خاص بالطبيعة والحيوانات والكثير من البرامج الهامة باللغة العربية التي يتابعها الكثير من المشاهدين، فنجد انها تحصد اهتمام الكثير من الأشخاص نظرا لتقديم البث الفضائي الخاص بها على مدار اليوم بدون توقف بجودة مشاهدة عالية على الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات.

تحديث تردد قناة ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي الجديد 2022

وقد أعلنت النسخة العربية من قناة ناشيونال جيوغرافيك الشهيرة العالمية عن تغيير تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي المصري “نايل سات”، وذلك بعدما اعلنت القناة بأنها أصبحت تقدم نسختين مختلفتين منطقتان باللغة العربية على النايل سات، نسخة بجودة HD ونسخة أخرى بجودة أقل، وتقدم بثها الفضائي لعرض ابرز البرامج بجودة مشاهدة عالية لجميع المتابعين بدون توقف.

تردد القناة 11804 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات 2022

ويمكن ان يتم متابعة افضل البرامج المميزة على مدار اليوم عبر شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي ابو القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بعد التحديث الاخير، وذلك من خلال التردد الجديد وهو على النحو التالي.

تردد القناة 12226 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

التردد الجديد اقنعة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي على القمر الصناعي نايل سات هو 11411، من خلال اختيار الاستقطاب الأفقي، عن طريق اختيار معدل الترميز للقناة 30000، ثم يتم اختيار معامل تصحيح الخطا وهو 3/4، ويتم استقال الجمعة بجودة HD.

كما يمكن ان يتم استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي على القمر عرب سات من خلال التردد 11804، من خلال معدل الترميز 27500.

تردد قناة National Geographic عربسات