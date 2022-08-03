نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iPhone 14 Pro، كل ما نعرفه حتى الآن وأحدث الشائعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة iPhone 14 Pro، كل ما نعرفه حتى الآن وأحدث الشائعات، يترقب الجميع موعد إطلاق iPhone 14 Pro بشغف منذ البدء في تصنيعه, خاصة بعد مؤتمر شركة أبل الأميركية للهواتف الذكية 2022, ويعتبر هاتف أيفون 14 هو أحدث إصدارات شركة أبل. تم تصميم iPhone 14 Pro من Apple ليكون هو الهاتف الذي يمكن أن يغير نطاق iPhone، وذلك من خلال احتمالية تقديم تصميم مختلف بشكل ملحوظ عن iPhone 13 Pro. وبشكل عام، قد تكون الاختلافات بين iPhone 14 و iPhone 14 Pro هي الأكبر التي رأيناها هذا العام بين المجموعتين. وسنعرض لكم في هذا المقال ما نعرفه حتى الآن عن iPhone 14 Pro وما نأمل أن نراه.

أحدث شائعات iPhone 14 Pro

تظهر النتائج في iOS 16 أن iPhone 14 Pro سيقوم باستخدام شاشة متقدمة تعمل دائمًا تعمل على تحسين متوسط ​​AOD.

قامت شركة Apple بتغيير مزودي عدسات كاميرا iPhone 14 Pro.

قامت شركة Apple بتغيير مزودي عدسات كاميرا iPhone 14 Pro. يميل iPhone 14 Pro إلى الحصول على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5، وهى أعلى من LPDDR4X.

من المتوقع أن يستخدم iPhone 14 Pro وأيضا Pro Max أحدث جيل شاشات OLED من Samsung سامسنج و LG إل جي.

وبعد كل هذه الإشاعات حتى الآن حول تاريخ إصدار iPhone 14 Pro، يٌعتقد أن يكون يوم 13 سبتمبر هو تاريخ إطلاق مجموعة iPhone 14. بعد ذلك، يمكننا أن نتوقع بدء تشغيل الطلبات المسبقة لمجموعة iPhone 14 يوم الجمعة 16 سبتمبر.

إشاعات حول سعر ايفون 14 برو

قد جاء حسب التسريبات، أن ثلاثة من طرز iPhone 14 الأربعة قد تميل إلى زيادة في أسعارها، لكنها بالتأكيد مجرد شائعة. وقد أكدت بعض التسريبات الأخرى الموثوقة أن ارتفاع سعر iPhone 14 Pro قيد التنفيذ.

وبناءً على هذه الشائعات، سيبدأ سعر iPhone 14 Pro بحوالي 1099 دولارًا، وهو يمثل زيادة تعادل 100 دولار مقارنة ب iPhone 13 Pro الذي يبلغ سعره 999 دولارًا. وأنه قد يشهد iPhone 14 Pro Max أيضا زيادة مماثلة قيمتها 100 دولار، ليصل سعره إلى 1199 دولارًا. ويعتبر هذا قفزة كبيرة إلى حد ما في سعر الإطلاق والتي ستؤثر على محفظة أي شخص يرغب في الحصول على هاتف iPhone 14 من الجيل التالي.

تصميم iPhone 14 Pro

هناك معلومات مسربة تكشف عن تغييرات كبيرة محتملة لجهاز iPhone 14 Pro. فقد كشفت عروض بروسر( Prosser ) عن وجود ثلاث كاميرات متدفقة مع ظهر iPhone 14 Pro. ولكن لا يبدو جيدا لدى البعض فقد عادت مجموعة الكاميرا المرتفعة وأكبر على iPhone 14 Pro. وبذلك تتشابه مخططات طرازات iPhone 14 Pro مع نظيراتها المنافسة في iPhone 13. كما يشاع أيضًا أن الهواتف الجديدة أكثر سمكًا بمقدار 0.2 ملم من iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max.

كما توجد وحدة الكاميرا الخلفية التي تميل إلى أن تصبح أكبر. السبب في ذلك هو أن هناك حاجة إلى وحدة أكبر لإيواء كاميرا بدقة 48 ميجابكسل. ويدعي تسرب آخر أن زوايا iPhone 14 Pro (ولكن ليس Pro Max) ستصبح أكثر استدارة لتتناسب بشكل أفضل مع الزوايا المنحنية للوحدة الجديدة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن كل ما نعرف حتى الآن عن iPhone 14 Pro. كما تطرقنا إلى معظم الشائعات التي تدور حول موعد إطلاق الإصدار الجديد، وكذلك الشائعات حول سعره وأيضا تصميمه.