نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير Free Fire بواسطة الأيدي مجانا للحصول علي 10000 جوهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير من خلال أكثر من طريقة، حيث تكون هذه الجواهر هي العملة التي يستخدمها اللاعبين للحصول على الأدوات والملابس والأسلحة داخل اللعبة. الجواهر هي العملة الافتراضية التي تستخدم في لعبة فري فاير التي تعد واحدة من مجموعة ألعاب الباتل روايال، وتستخدم هذه العملة لشراء بعض الأدوات والإضافات التي تستخدم في اللعبة مثل السكن، والملابس لشخصيات داخل اللعبة، وكذلك الأسلحة المستخدمة في اللعبة، كما أنه يمكنك شراء بعض البطاقات في اللعبة بواسطة هذه الجواهر ونتستعرض الأن من خلال هذا المقال خطوات شحن جواهر Free Fire والحصول علي 10 ألاف جوهرة بأكثر من طريقة شرعية ومضمونة.

شحن جواهر فري فاير Free Fire من الموقع الرسمي

يوجد العديد من المواقع التي يمكنك من خلالها الحصول على جواهر فري فاير، ولكن يوجد موقع رسمي واحد وهو موقع جارينا، وللحصول على الجواهر من خلاله اتبع الخطوات الآتية:

أدخل على الموقع shop2game من خلال الرابط الخاص به . أضغط على اللعبة التي تريد شحن عملة لها، وهنا سنحدد Free fire. حدد تسجيل دخولك بأي حساب أنت تريد، وإذا كنت مسجل دخول اضغط على تعريف اللاعب. أكتب ID، واضغط على تسجيل دخول. إذا كان ID صحيح، أضغط على علامة أنت لست ربورت، ثم سينقلك إلى صفحة الشحن حدد الكمية التي تريدها وطريقة الدفع. في حالة أنك ستدفع من الهاتف أكتب رقم هاتفك، سوف تصلك رسالة تأكيد عملية الشراء.

شحن جواهر فري فاير Free Fire بواسطة الأيدي

إذا كنت من عشاق لعبة الفري فاير، وتريد الحصول على بعض الجواهر التي تمكنك من شراء بعض الأدوات داخل اللعبة، عليك اتباع الخطوات الآتية:

أدخل على الموقع الرسمي للعبة . أذهب إلى نهاية الصفحة وأضغط على أحصل على الجواهر الآن. سينقلك إلى صفحة أخرى أدخل ID أو الاسم الخاص بك في اللعبة. حدد الجهاز الخاص بك، وأضغط على موافق. بعد التأكد من اسم المستخدم ستفتح نافذة حدد عدد الجواهر التي تريدها، وأضغط على موافق. وبهذا تكون حصلت على عدد الجواهر التي تريدها وقم بالدخول على اللعبة للتأكد من تحويل الجواهر لك.

المقتطف

الجواهر العملة الافتراضية التي يستخدمها لاعبي فري فاير للحصول على بعض الأسلحة والأزياء، وكذلك الأدوات داخل اللعبة، ويمكنك الحصول عليها من خلال شرائها من الموقع الرسمي أو الحصول عليها مجاني من خلال إنجاز بعض المهام.