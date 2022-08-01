نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل ماين كرافت بسهولة MINECRAFT أخر تحديث لجميع الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماين كرافت MINECRAFT لعبة مغامرات شهيرة، تتكون من مكعبات يمكنك تجميعها وتشكيل أشكال مختلفة منها، ويوجد منها عدة إصدارات مختلفة، تعمل على جميع أنظمة التشغيل. هي لعبة فيديو ثلاثية الأبعاد شهيرة تم تصميمها وتطويرها من خلال ماركوس بيرسون بواسطة لغة الجافا، وتتكون من المكعبات والسوائل التي تتمثل في الشجر، التربة، الحجر، والخامات، وجذوع الأشجار، والمياه، والحمم البركانية، ويقوم اللاعب بجم هذه الكتل وترتيبها بحيث تكون شكل معين، ويمكنه التنقل حول العالم بحرية وتعتبر اللعبة من أشهر الألعاب عالميا والأكثر تحقيقا للأرباح في التاريخ بعد أستحواذ مايكروسفت علي حقوق النشر والتطوير ونستعرض الأن طريقة تحميل MINECRAFT بخطوات وطرق مختلفة بسهولة لجميع الأجهزة.

مواصفات ماين كرافت

يهتم الكثير من محبي الألعاب الثلاثية الأبعاد بلعبة MINECRAFT، والتي تتمثل مواصفاتها في الآتي:

اسم اللعبة: ماين كرافت.

الإصدار: 1.19.11.01.

تاريخ الإصدار: 15‏/08‏/2011.

الحجم: MB108.2

تاريخ التحديث: 21‏/07‏/2022.

متطلبات اللعبة: Android 5.0 والإصدارات الأحدث.

تحميل لعبة ماين كرافت

تستطيع تحميل هذه اللعبة من عدة مصادر،

أولًا التحميل من الموقع الأصلي للعبة من خلال الخطوات الآتية:

أدخل على الموقع الرسمي للعبة . أضغط على زر MINECRAFT GET. ستنتقل إلى الصفحة الآتية، أختر الجهاز الذي تريد تحميل اللعبة عليه ثم اتبع التعليمات.

ثانيًا: التحميل من خلال جوجل بلاي أتبع الخطوات الآتية:

أدخل على متجر تطبيقات الهاتف وأكتب أسم اللعبة MINECRAFT في مربع البحث . أضغط على التحميل ثم أتبع خطوات الدفع للتحميل.

ماين كرافت للكمبيوتر

من أكثر الألعاب المليئة بالمغامرات والإبداع، حيث تستخدم الكتل في إنشاء عالم متكامل يوازي العالم الحقيقي، ويمكنك تحميل اللعبة على الكمبيوتر من خلال الخطوات الآتية:

أدخل على موقع اللعبة الرسمي . ثم من القامة العلوية تقوم بأختيار نوع الجهاز المستخدم لتحميل اللعبة. ثم تقوم بالضغط علي أيقونة تحميل.

MINECRAFT التعليمية

هي الإصدار التعليمي من اللعبة، حيث استخدم هذا الإصدار مؤخرًا في المملكة العربية السعودية من أجل التعليم، حيث تساعد الطلاب على تحسين مهاراتهم التعليمية، ولتحميل اللعبة أتبع الخطوات الآتية: