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تعد لعبة أي فوتبول بيس 2022 efootball pes من أشهر الألعاب التي يطلبها الكثير من الأشخاص من محبين كرة القدم، حيث تعد من ألعاب كرة القدم الشيقة ويتساءل الكثير من عشاق لعبة أي فوتبول بيس عن طريقة لإضافة كوينزات اللعبة هذه الكوينزات التي تعمل التي إضافة العديد من المميزات للاعبين داخل الفريق وفتح بكدجات جديدة عن طريق هذه الكوينزات، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية استلام 2500 كوينز بشيء بطريقة مدفوعة من خلال موقعنا. الطريقة الأصلية لشحن كوينزات لعبة أي فوتبول بيس 2022 في البداية يقوم المستخدم بتحميل لعبة أي فوتبول بيس 2022 على الهاتف الجوال وذلك من خلال تطبيق جوجل بلاي على الهاتف الجوال أو من خلال تطبيق آبل ستور من خلال الجهاز الآيفون.

وبعد تحميل اللعبة نقوم بالدخول علي التطبيق الخاص بها من الجهاز الأندرويد أو الآيفون ونقوم بعمل حساب خاص بالمستخدم أو نقوم بربط الحساب بحساب جوجل.

ومن ثم يقوم الشخص المستخدم بالضغط على المتجر الرسمي الخاص باللعبة وهو shop، ومن ثم يتم تحديد عدد الكوينزات التي يرغب في شرائها الشخص ويلزم أن يتم تحديد طريقة الدفع الخاصة بالمستخدم وبالتالي يتم وضع الكوينزات في اللعبة على الحساب الخاص بالمستخدم. طريقة شحن كوينزات لعبة أي فوتبول بيس 2022 مجانا إن الحصول على كم كبير من الكوينزات يساهم في ارتقاء الشخص إلى المستويات المختلفة داخل هذه اللعبة حيث تحتوي اللعبة على 10 مستويات ومن أجل الانتقال إلى المستويات المختلفة يجب الحصول على أعلى كم من النقاط.

وبعد تحميل اللعبة على الجهاز الجوال أو الآيفون من خلال جوجل بلاي أو آبل ستور يتم فتح اللعبة ومن ثم نقوم بربطها بحساب جوجل أو عمل حساب خاص بالشخص على هذه اللعبة.

وبالتالي فإن الشخص يتمكن من الحصول على كوينزات لعبة أي فوتبول بيس بشكل مجاني كما يستطيع الشخص أن يتمتع بالمميزات الأخرى، وذلك من خلال تسجيل الدخول على هذه اللعبة بشكل يومي حيث يستطيع الشخص أن يحصل على 300 كوينز بشكل يومي مثل شراء اللاعبين أو يتم فتح بكدجات من خلال تلك الكوينزات . عمر شويل - جدة استلم 2500 كوينز .. الطريقة الأصلية لشحن كوينزات لعبة أي فوتبول بيس 2022 efootball pes بالخطوات - ثقفني

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