مواصفات وسعر أيفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max في جميع الدول العربية

مواصفات أيفون 14 برو ماكس يعتبر هذا الجهاز محل أهتمام كل من يريد أن يستخدم أحدث أصدار من الموبايلات بمختلف أنحاء العالم، حيث يعتبر أيفون 14 برو ماكس أحدث أصدار من شركة apple، حيث أحدث الأيفون ضجة كبيرة في عالم التقنيات والموبايلات الحديثة، حيث ينال هذا الأيفون على أعجاب الكثير.

مواصفات أيفون 14 برو ماكس الجديد

يأتي أيفون 14 برو ماكس بمجموعة كبيرة من المواصفات التي تميزة عن غيرة من الأنواع الأخري من الموبيلات وتكون المواصفات كالتالي:

تصميمة من الخارج من الزجاج وفريم الألمونيوم من الخلف.

نوع الشاشة Color OLED screan.

أبعادها 19:5:9 ، وتردد هذة الشاشة يصل إلي 120 هرتز.

يأتي بذاكرة وصول عشوائية تصل إلي 8 جيجا بايت.

يأتي بنظام تشغيل ios 16.

سمكة يبلغ 7.7 ملم ، ووزن هذا الأيفون 240 جرام.

يوجد به خاصية مقاومة الماء والعوامل الخارجية.

المساحة الداخلية تقدر ب 1 تيرا بايت.

يوجد في هذا الجهاز ثلاث كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.5، الكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل أيضا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.8.

الكاميرا الثالثة تيليفوتو بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة العدسة أيضا1.8.

كما يمكن تأمين هذا الأيفون من الداخل بكلا من البصمتين بصمة الوجه وبصمة الأصبع.

كما توجد في هذا الأيفون أيضا كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2.

يوجد به منفذ الشحن ومنفذ ل USB بالأضافة إلي أن يوجد بهذا الأيفون خاصية الشحن السريع.

مع حجم الشاشة يصل إلي 6.72 بوصة.

كما يوجد به معالج سداسي النواة.

نوع البطارية ليثيوم بوليمر.

سعة البطارية حوالي 4500 ملي أمبير.

كما يدعم أيضا هذا الأيفون خاصية الشحن السريع.

مميزات جهاز أيفون 14 برو ماكس

يتساءل الكثير عن مميزات هذا الجهاز الخرافي وهو أيفون 14 برو ماكس، تابع السطور القادمة لمعرفة مميزات هذا الجهاز:

شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.7 بوصة حيث أنها تغطي معظم واجهة الهاتف مع ثقب في الشاشة في الأعلى للكاميرا الأمامية.

الشاشة تدعم 120 هرتز.

وأيضا الهاتف يأتي بشاشة Super Retina XDR OLED بدقة 1284×2778 بكسل (+FHD )

كما يأتي هذا الجهاز بثلاث كاميرات بدقة 12 ميجا+12 ميجا +12 ميجا تدعم أيضا تصوير الفيديو بدقة 4K.

ياتي أيضا هذا الجاز بمعالج Apple A16 Bionic بدقة تصنيع 4 نانو متر.

كما يدعم الهاتف شبكة إتصالات من الجيل الخامس 5G حيث تصل سرعتها إلي 3.7 جيجابايت.

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