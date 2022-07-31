أهم ألعاب البلايستيشن طريقه تثبيت لعبه ماين كرافت Minecraft ومميزاتها

تعد لعبة Minecraft أحد أهم ألعاب البلايستيشن التي حصدت الشهرة الواسعة والشعبية الكبيرة على مستوى العالم، كما أن اللعبة قد نالت إعجاب الكثيرين سواء الكبار أو الصغار على حد السواء، فاللاعبين لا يشعروا إطلاقاً بأي ملل أو انزعاج من اللعبة، فهي حقاً تعد لعبة مثالية تماماً، هذا وبالإضافة إلى أنها تضم بداخلها الكثير من الخصائص والمزايا التي أهلتها لتكون اللعبة الأكثر متعة وإثارة وتشويق وسط ملايين الألعاب الأخرى المنتشرة على متاجر التطبيقات المختلفة، وفي السطور التالية سوف نتعرف معكم متابعينا الكرام على طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت وأبرز مميزاتها.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت

تعتبر طريقة التثبيت الخاصة بلعبة ماين كرافت الشهيرة سهلة جداً ولا تستغرق وقت طويل وهو الأمر الذي جعل الكثير من اللاعبين يرغبون في تحميلها وتثبيت كافة التحديثات الخاصة بها وجاءت تلك الطريقة السهلة لتثبيت اللعبة كالآتي:

في بداية الأمر يقوم اللاعب بالتأكد أن الهاتف الخاص به متصل بشبكة إنترنت قوية ويفضل أن يكون الهاتف متصل بشبكة واي فاي.

يقوم اللاعب بعد ذلك بفتح المتجر الخاص بالتطبيقات سواء كان هاتفه يعمل بنظام الأندرويد أو نظام اي او اس.

يتم إدخال الاسم الخاص باللعبة داخل مربع البحث ثم البحث عنها وسوف تظهر عدة نتائج أمام اللاعب يقوم بالضغط على النتيجة الأولى لتثبيت اللعبة.

يجب على اللاعب الانتظار قليلاً حتى الانتهاء من عملية تثبيت اللعبة بشكل كامل، ثم بعد ذلك يتمكن اللاعب من فتح اللعبة بشكل مباشر بعد تحميلها أو تأجيل فتح اللعبة إلى وقت آخر حسب رغبته.

مميزات لعبة ماين كرافت

كما ذكرنا لكم متابعينا أن لعبة ماين كرافت تتميز بأنها تضم بداخلها الكثير من المزايا والإضافات التي تكون لا تعد ولا تحصى وتلك المزايا ساهمت بشكل كبير في جعل اللعبة أكثر تميزاً عن غيرها من الألعاب الأخرى أو حتى الألعاب المشابهة لها، وتلك المزايا في لعبة ماين كرافت جاءت كالتالي: