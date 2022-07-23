موقع استبدال اكواد فري فاير بتاريخ اليوم 2022 احصل علي هداية الآن

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موقع استبدال اكواد فري فاير حيث تعد قارينا فري فاير واحدة من أكثر ألعاب Battle Royale شيوعًا (إن لم تكن الأفضل) المتوفرة على Android و iOS وبعد الاطلاع على هذا المقال سوف تتعلم كيفية استرداد الرموز على Free Fire. حيث أصبحت فري فاير خيارًا بين عشاق المعركة الملكية كل ذلك بفضل عرضها للتخصيص داخل اللعبة لجلود الأسلحة والأزياء والعواطف وحتى الحيوانات الأليفة.
موقع استبدال اكواد فري فاير
لا يمكن الحصول على عمليات الشراء داخل اللعبة المعروضة على فري فاير إلا مقابل Diamonds (وهي عملة فري فاير داخل اللعبة). ومع ذلك، ليس من الضروري شراء جميع العناصر. يتم منح العديد من هذه العناصر لإكمال المهام. وبالنسبة لأولئك الذين يريدون عناصر بدون دفع أموال تمامًا، تقدم Garena رموز استرداد من وقت لآخر، والتي يمكن استخدامها لإلغاء تأمين المحتوى والمكافآت داخل اللعبة. تابع القراءة لمعرفة كيف يمكنك العثور على رموز الاسترداد هذه وربط محتوياتها بحسابك.
اكواد فري فاير
- TJ57OSSDN5AP
- MM5ODFFDCEW
- FFICDCTL5FT
- PACJJTUA29UU
- FFBCLQ6S7W25
- RHUVSWWVN9G4
اكواد فري فاير Max
- FBJ9MTXB9XAP
- 5R8SAGS5MCK5
- 2K5AWHD3FKWB
- XKVJM65ANPUQ
- AMCT7DU2K2U2
كيفية استرداد الرموز في Garena Free Fire؟
على الرغم من أن معظم الألعاب تسمح لك باسترداد الرموز مباشرة في تطبيقاتها ، إلا أن الإجراء مرهق للغاية عندما يتعلق الأمر باسترداد الرموز في Garena Free Fire. فيما يلي خطوات هذه العملية المحرجة:
- قم بالدخول علي موقع استرداد مكافآت Garena Free Fire.
- قبل استرداد الرمز، تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب Free Fire الصحيح.
- ثم بالنسبة لمالكي حسابات Free Fire المتعددة، ستحتاج إلى توخي الحذر الشديد في هذه الخطوة.
- يوجد إجمالي 6 طرق لتسجيل الدخول إلى موقع استرداد Free Fire.
- يمكن استخدام حسابات التطبيقات أو الخدمات التالية للوصول إلى حسابك.
- ثم بعد الوصول إلى حساب Free Fire الخاص بك ، ستظهر شاشة استرداد بها 3 مسافات فارغة (تحتوي كل مساحة على 4 أرقام من الرمز الخاص بك). تتكون أكواد استرداد Free Fire من 12 حرفًا فقط.
- بعد إدخال الرمز الخاص بك في المساحة المتوفرة، انقر فوق الزر “تأكيد”.
- في بعض الأحيان ستحصل على خطأ يفيد بأن عملية الاسترداد قد فشلت. إنه شيء من هذا القبيل.
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