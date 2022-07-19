نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص موقع لشحن شدات ببجي موبايل 2022 ميداس ببجي Midasbuy عن طريق ID في المقال التالي
خطوات شحن شدات ببجي من موقع ميداس ببجي الرسمي للحصول علي عدد لا نهائي من الشدات التي يحتاج إليها اللاعب وذلك عن طريق استخدام ال ID، تعتبر لعبة PUBG Mobile من أشهر الألعاب علي الساحة الآن والمنتشرة بشدة في الشرق الأوسط وذلك يرجع لأنه يمكن لعبة علي جميع الأجهزة المختلفة مثل أجهزة المحمول سواء كانت اندرويد او آيفون كما يمكنك لعبها أيضا علي أجهزة الكمبيوتر، كما أنها من الألعاب الممتعة حيث يمكنك الوصول فيها الي مستويات عالية ومتقدمة وذلك عند تقدمك في اللعب بشكل جيد.
ميداس ببجي
يعد موقع Midasbuy هو الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي موبايل والمسؤول عن حصول اللاعبين علي الشدات أو اكواد ببجي حيث أنه يعد افضل موقع للشحن، وذلك يرجع لأنه يوفر للاعبين العديد من المزايا عند الشراء ويجعله يحصل علي أشكال جديدة ومختلفة من الأسلحة المتطورة وأيضا الحصول علي أدوات وملابس جديدة وذلك للاستمتاع أثناء اللعب.
موقع شحن شدات ببجي عن طريق الايدي
يعد موقع ميداس من أرخص المواقع التي يمكنك من خلالها الحصول علي شحن شدات ببجي UC بأرخص سعر وأيضا ضمان الحصول علي الشدات بطريقة رسمية وآمنه تحافظ علي حسابك، وذلك عن طريق الخطوات التالية:
- اولا نقوم بتسجيل دخول الي موقع ميداس باي Midasbuy الرسمي.
- ثم بعد ذلك نقوم باختيار لعبة ببجي موبايل من الموقع.
- ومن ثم سوف ننتقل الي الصفحة الخاصة بشحن شدات UC ببجي.
- ثم نقوم بعد ذلك بكتابة رقم ال ID الخاص بكل لاعب ثم نقوم بملء البيانات الظاهرة.
- ويتميز موقع ميداس باي بأنه يمنحك الكثير من الخيارات المختلفة للشحن التي ترغب بها.
شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد
يمكنك شراء شدات PUBG Mobile عن طريق الرصيد الخاص بك من الموقع الرسمي وذلك عن طريق الخطوات التالية:
- نقوم بأول خطوة وهي الدخول الي موقع Midasbuy.
- ثم نقوم بالخطوة التالية وهي أن تقوم بتحديد علم بلدك ثم تقوم بالضغط علي كلمة شراء UC.
- بعد ذلك نقوم بإدخال الايدي id الخاص بكل لاعب داخل لعبة ببجي موبايل.
- ثم تقوم باختيار عدد الشدات التي ترغب في الحصول عليها.
- سوف يظهر لك بعد ذلك طريقة الدفع التي تفضلها والتي من ضمنها الدفع بالرصيد او الفيزا.
- بعد أن تقوم باختيار طريقة الدفع وتضغط علي كلمة ادفع الآن سوف تحصل مباشرة علي الشدات.
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