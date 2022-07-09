نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصميم أجمل بطاقات العيد .. صمم صورتك بنفسك من برنامج كانفا Canva خلفيات العيد الكبير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر بطاقات العيد عبارة عن بطاقات بها كلمات تهنئة خاصة بالعيد الأضحى المبارك وقد يتم إعطاءها للأصحاب والأقارب والجيران كوسيلة للتهنئة بالعيد ومشاركة الفرحة والسعادة معهم، وبطاقات العيد يمكن صنعها بكل سهولة وبساطة ويمكن كتابة الاسم عليها سواء اسم المرسل أو اسم المستلم وكتابة أي عبارة تريدها ويمكنك أيضاً اختيار الألوان والتصميم والصورة التي ترغب بها، ومن الجيد أن تصنع بطاقات مميزة بنفسك.

سبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم

قد سمي عيد الأضحى بهذا الاسم لأن يتم فيه تقديم الأضحية للفقراء والمحتاجين، عندما رأى سيدنا إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل بأمر من الله سبحانه وتعالى فقد منحه الله ذبيحة عظيمة فقام إبراهيم بذبحها بدلاً من ذبح ابنه، قام المسلمين بالاقتراب من الله في ذلك اليوم عن طريق ذبح بقرة أو ماشية أو كبش لذلك سمي بعيد الأضحى المبارك.

حمّل صور وخلفيات عيد الأضحى المبارك 2022 أجمل عبارات تهاني العيد الكبير 1443 هـ

بطاقات تهنئة لعيد الأضحى المبارك لعام 2022

أصبحت لها أهمية كبيرة في جميع الدول الإسلامية، خصوصاً أن عيد الأضحى المبارك هذا مختلف عن السنة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد وهذا الفيروس سبب في منع زيارة الأصدقاء والأهل لذلك انتشرت بطاقة التهنئة حتى الآن لمشاركتهم والتعبير عن الفرحة.

كيفية تصميم بطاقات تهنئة للعيد