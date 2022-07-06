انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف poco f4.. الخارق في الأسواق بـ 4 كاميرات وبطارية عالية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة شاومي عن سعر ومواصفات هاتف poco f4 في يونيو 2022 حيث أنه من ابرز الهواتف التي تعمل باللمس ومعدل تحديث 120 هرتز، ومقياسها 6.67 بوصة ودقة 1080×2400 بكسل، وهو من أهم الهواتف التي تقدم شاشة زجاج الغوريلا الرياضية لحمايتها.

مواصفات هاتف poco f4

ويحتوي هاتف شاومي poco f4 على مدعوم بمعالج Qualcomm Snapdragon 870 ثماني النواة، وهو 6 جيجا بايت و8 جيجا بايت و12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي “رام ويعمل Poco F4 5G بنظام أندرويد 12، ويجرى تشغيله بواسطة بطارية 4500mAh ويدعم خاصية الشحن السريع”.

ويحتوى على كاميرا في الخلف إعداد ثلاثي للكاميرا، ويتميز بكاميرا أساسية دقتها 64 ميجا بكسل “0.7، 1.8/ f ميكرون”، وكاميرا دقتها 8 ميجا بيكسل، وكاميرا 2 ميجا بيكسل، وبها كاميرا خلفية تعمل على ضبط الصورة بشكل تلقائي، وكاميرا امامية مخصصة لصور السيلفي، وبه مستشعر دقته 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 2.4 عالية الجودة.

سعر ومواصفات هاتف poco f4

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 وحزم 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت للتخزين الداخلي المدمج، وهو هاتف ثنائي الشريحة ويعمل بقياس عالي ووزنه 195 جراماً، وألوانه الأخضر والأزرق، ويعمل تحت الأشعة الحمراء ويدعم النطاق 40 الذي تستعمله العديد من الشبكات.

ويوجد الهاتف للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 7200 جنيه، وأما عن النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 8500 جنيه، وذلك لأنه من الهواتف المميزة الذي يبحث عنها ويريد أن يحصل عليها الكثيرين.