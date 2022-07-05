نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max أسعار الأيفون في جميع الدول في المقال التالي
سعر ومواصفات ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max شركة أبل من أشهر الشركات الموجودة على مستوى العالم، حيث تتخصص الشركة في تصنيع كل الأجهزة الذكية التي تسهل على الأشخاص الحياة، وأحد منتجات هذه الشركة هو الهواتف المحمولة والتي تحمل اسم آيفون، يستخدم الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي هذه الهواتف الذكية وتقوم الشركة في موعد محدد كل عام بالإعلان عن إصدار جديد من هذه الهواتف، والإصدار القادم هو ايفون 14 وايفون 14 برو ماكس، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن السعر المتوقع لهذا الجهاز ومواصفاته أيضاً.
مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max أسعار الأيفون في جميع الدول
مواصفات هاتف آيفون 14 برو
تقوم الشركة كل عام بإضافة مجموعة من التحديثات والإضافات الجديدة إلى الايفون وذلك بهدف أن تتناسب إمكانيات الجهاز مع الوقت الحالي ثم تقوم الشركة بطرح هذا الهواتف في الأسواق، ويتم الإعلان عن هذا الهاتف من خلال مؤتمر تقوم الشركة بعقده ومن خلاله يتم شرح الإمكانيات التي يحتوي عليها هذا الهاتف وكيفية الاستخدام، ومن مواصفات هاتف آيفون 14 ما يلي:
يدعم هذا الجهاز نظام تشغيل الشبكة الجديد للجيل الخامس كما يدعم كل نظم التشغيل الأخرى، كما تم إضافة خاصية جديدة لهذا الهاتف وهي خاصية الاتصال قريب المدى.
- يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين كبيرة جداً كما تم تقسيمهم إلى أربعة أحجام مختلفة أصغرهم 256 جيجا بايت.
- يحتوي هذا الإصدار من ايفون على ميكروفون ثانوي من خلال يتم عزل أي ضوضاء جانبية تحدث أثناء التحدث في الهاتف.
- يحتوي الهاتف على نظام gps من خلاله يمكن تحديد أي موقع جغرافي بسهولة.
سعر هاتف ايفون 13 برو iPhone 14 Pro Max
من المعروف أن سعر الهاتف يختلف على حسب سعة التخزين الداخلية للهاتف المحمول، كما أن سعر هاتف محمول ايفون 14 برو يختلف عن سعر هاتف محمول ايفون 14 برو ماكس، وتأتي قائمة الأسعار كالآتي:
- بالنسبة لسعر إصدار هاتف ايفون 14 برو ماكس على مستوى العالم فهو 1099 دولار أمريكي لمساحة 256 جيجا بايت، أما مساحة 512 جيجا بايت فسعرها 1200 دولار أمريكي، ومساحة 1 تيرا 1400 دولار أمريكي.
- سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس مساحة 256 جيجا بايت 5100 ريال سعودي.
- سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس مساحة 512 جيجا بايت 5700 ريال سعودي.
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