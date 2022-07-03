نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة القرآن الكريم السعودية 2022 القمر الصناعي نايل سات نزل أحدث الترددات لمتابعة تكبيرات العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة القرآن الكريم السعودية مع اقتراب حلول أيام عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثير من أهالي ومواطني المملكة العربية السعودية والأمة العربية عن القنوات الدينية التي تقوم ببث تكبيرات العيد والقرآن الكريم، والبرامج الدينية، لذلك يبحث الملايين من الأفراد، وأهل السعودية، والأمة العربية عن التردد، حيث أنها تعد من أشهر وافضلها التى تقوم بإذاعة أفضل التلاوات من الحرم المكي، وأيضًا تكبيرات عيد الأضحى، ولمعرفة التردد تابع المقال.

تردد قناة القرآن الكريم السعودية

نظرًا لكثرة البحث عن تردد أشهر القنوات الدينية بالسعودية والوطن العربي، ليتمتع الكثير من المسلمين بأفضل قراءات القرآن الكريم من الحرم المكي، بصوت افضل المشايخ، تردد السعودية جاء كالتالي:

تردد قناة القران الكريم بالسعودية هو ١٢١٤٩ على قمر نايل سات.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو ٢٧٥٠٠.

معدل تصحيح الخطأ لقناة القران الكريم السعودية هو ٤/٣.

ترددات قنوات آخرى للقرآن الكريم وتكبيرات العيد

يوجد الكثير من القنوات السعودية والعربية التي تقوم بعرض القرآن الكريم من الحرم المكي، تكبيرات عيد الأضحى المبارك، وبث مباشر الحجاج بالحرم المكي أثناء تأدية مناسك الحج، سوف نعرض لكم أهم ترددات وأسماء هذه القنوات التي تعرض أجمل التلاوات للقرآن الكريم على قمر نايل سات، والتي من بينها التالي:

تردد قناة القرآن العراب

تعد قناة العراب من القنوات المميزة التي تقدم البث الحي لتكبيرات العيد، ولمعرفة ترددها تابع التالي:

اجعل تردد قناة العراب ١٢٠٣٤.

معدل الترميز هو ٢٧٥٠٠.

معدل تصحيح الخطأ للقناة هو٦/٥ .

قناة كنوز

قناة كنوز من أهم القنوات الفضائية المميزة، ويمكنك الحصول عليها من خلال اتباع التالي:

تردد قناة كنوز هو ١٠٧٢٨.

نوع الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

تعرفنا علي تردد قناة القرآن السعودية التي تتميز ببث تكبيرات العيد 2022 مباشر من الحرم المكي كما تعرفنا علي تردد عدد من القنوات الآخري التي يمكنك الاستمتاع بها، ومتابعة أشهر المشايخ، أشهر القنوات الدينية التي تبث تكبيرات عيد الأضحى المبارك، وتلاوات من القران الكريم من داخل الحرم المكي.