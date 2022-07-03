نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل ايفون 14 ؟ .. موعد إطلاق 14 iPhone و تسريبات مواصفات جوال ابل الجديد من حيث “الشكل – الشاشة – الكامير – البطارية” في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل ايفون 14 ؟.. فعشاق العلامة التجارية العالمية “ابل” على موعد مع إطلاق نسخة جديدة من هواتفها التي يترقبها محبيها. وهو هاتف ايفون 14 iPhone. فعلى الرغم من أن تسريبات iPhone 14 قد أحدثت الكثير من الإثارة. إلا أنها أثارت أيضًا مخاوف من أن شركة ابل Apple من الممكن أن تعتزم زيادة الأسعار بشكل كبير مع إطلاق هاتف ايفون 14. والآن زادت المعلومات الجديدة من حدة تلك المخاوف. ولكن ما يهمنا هنا في هذا المقال الإجابة على سؤال متى ينزل ايفون 14 في الامارات و السعودية ومختلف دول الخليج العربي والشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك سنتعرف على سعر و مواصفات جوال ايفون الجديد.

ايفون 14 iPhone

نُشرت العديد من التسريبات التي تُفصح عنه تفاصيل مواصفات iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max. حيث يقال أنه من المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن سلسلة هواتف iPhone 14 الذكية هذا العام 2022 خلال شهر سبتمبر القادم. ومع ذلك لم تؤكد الشركة تاريخ إطلاق هذه التشكيلة الرئيسية التي من المحتمل أن تشمل iPhone 14 و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro Max. لذلك سيكون هناك طرازان من طراز Pro.

متى ينزل ايفون 14 ؟

الكثير من مستخدمي IOS في الإمارات والسعودية يتساءلون متى ينزل ايفون 14. وحتى لا توجد معلومات محددة حول موعد إطلاق هاتف ايفون الجديد. ولكن مع ذلك الأمر فمن المتوقع أن تعلن شركة آبل عن سلسلة جوالاتها الجديدة خلال شهر سبتمبر. وهو الشهر المعتاد الذي تصدر فيه الشركة إصدارات هواتفها الجديدة كل عام.

متى ينزل ايفون 14 برو MAX ؟

من المقرر أن ينزل هاتف ايفون 14 برو MAX. في نفس التوقيت الذي سيصدر فيه جوال ايفون الجديد 14. وهي تعد سلسلة كاملة تصدر شركة أبل لمستخدميها كل عام. حيث تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم طرح سلسلة iPhone 13 خلال اليوم الرابع عشر (14) من شهر سبتمبر من العام الماضي.

مواصفات شكل هاتف ايفون 14

وصل مؤخرًا تقرير يقترح التفاصيل الأساسية مثل مواصفات iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max. حيث من المتوقع أن يأتي كلا الإصدارين Pro بتغييرات كبيرة في التصميم. إضافة إلى ذلك يشير التقرير إلى أن الإصدار الجديد به فتحة ثقب لمستشعر الكاميرا الأمامية. ومع ذلك فإن طراز iPhone 14 الأساسي وطراز iPhone 14 Max سيأتيان بنفس الدرجة الموجودة في طرز iPhone 13 الحالية.

تسريبات ايفون 14

تسربيات ايفون 14 نتابعها معكم في هذه الفقرة حيث ستتخلى شركة Apple عن الشق في طرازات iPhone 14 Pro. وذلك وفقًا لبعض العروض المسربة. حيث سيتم استبدال الشق بفتحة ثقب وفتحة على شكل دائرة صغيرة لمستشعرات Face ID والكاميرا الأمامية.

مواصفات شاشة ايفون 14

مواصفات شاشة ايفون 14 تشير التسريبات الخاصة بها إلى أن ابل تلتزم بتصميم الإطار المسطح لطرازات iPhone 14 Pro. حيث سيأتي كلا الهاتفين بظهر زجاجي وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ. كما تشير التسريبات أيضًا إلى أنه أنه سيتم استبدال إطار الألمنيوم بالتيتانيوم لتوفير هيكل أكثر متانة. وسيحتوي الجزء الخلفي من طرازات iPhone 14 Pro على إعداد كاميرا ثلاثية ومستشعر LiDAR. حيث ستصبح وحدة الكاميرا أكبر هذا العام.

حجم شاشة iphone 14

سيحتوي جهاز iPhone 14 Pro على شاشة مقاس 6.1 بوصة. في حين سيحتوي iPhone 14 Pro Max على شاشة بحجم 6.7 بوصة. كما ستدعم شاشات OLED أيضًا شاشة ProMotion 120 هرتز.

مواصفات كاميرا جوال ايفون 14

مواصفات كاميرا جوال ايفون 14 ستعتمد فيها شركة آبل على إعداد الكاميرا الثلاثية على ظهرها باستخدام مستشعر LiDAR. كما أن هناك تسريبات تشير إلى أن Apple ستقوم بترقية الكاميرا الرئيسية. والتي ستحتوي مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 48 ميجابكسل.

مواصفات بطارية ايفون 14

بطارية Apple iPhone 14 Pro من المتوقع أن تصدر بسعة 3200 مللي أمبير. وذلك بالمقارنة مع iPhone 13 Pro الذي يحتوي على بطارية 3095 مللي أمبير. ومن ناحية أخرى يُقال أن جهاز iPhone 14 Pro Max يحتوي على بطارية أصغر قليلاً.

ووفقًا لبعض التسريبات فإن جهاز iPhone 14 Pro Max سيحمل بطارية 4323 مللي أمبير. وهي أصغر قليلاً من بطارية iPhone 13 Pro Max التي تبلغ 4352 مللي أمبير.

معالج هاتف ايفون 14

معالج هاتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max سيضم مجموعة شرائح 4nm A16 Bionic الجديدة من ابل. ومع ذلك فإنه لا توجد أي تفاصيل دقيقة حتى الآن حول معالجات آبل القادمة في هواتفها الجديدة.