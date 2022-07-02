نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر موبايل هواوي نوفا Huawei nova Y90 ومميزاته وعيوبه في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم مراجعة لأحدث موبايلات من هواوي التي أعلنت عنها رسمياً، وهو موبايل هواوي نوفا Y90 حيث نستعرض مواصفات الجهاز، والمميزات، والعيوب، والأسعار المتوقعة في المملكة العربية السعودية حيث أنه لم يتاح في الأسواق حتى الأن، ومن المتوقع إتاحته خلال شهر يوليو الجاري، وذلك بغرض مساعدة المستهلك في تحديد ملائمة ذلك الجهاز لمتطلباته أم لا، وتحديد قرار الشراء من عدمه.

مواصفات موبايل هواوي نوفا واي 90

يأتي موبايل هواوي نوفا Y90 إما بشريحة واحدة أو شريحتين 4G بمعالج من نوع ثماني النواة أربعة منهم 2.4 جيجا هرتز، وأربعة أخرون 1.9 جيجا هرتز 6 نانومتر من نوع كوالكم سناب دراجون 680 6 نانومتر، ومعالج رسوم من نوع Aderno 610، وبذاكرة داخلية 128 جيجا، ورامات 8 جيجا بدون مكان مخصص لكارت ذاكرة خارجية، وشاشة بحجم 6.7 بوصات بتردد 90 هيرتز من نوع IPS LCD وبدقة 1080×2388 بكسل بكثافة 391 بكسل في البوصة المربعة، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ووزن يبلغ 195 جرام، وأبعاد 163.3 ميليمتر طول 74.7 مليمتر عرض 8.4 ميليمتر سُمك.

أما الكاميرا الخلفية فتتكون من ثلاث كاميرات الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا العمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا المجسمات الدقيقة بدقة 2 ميجا بكسل، وفلاش من نوع LED أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجا بكسل.

مميزات موبايل هواوي نوفا واي 90

كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل.

بطارية بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير.

شحن سريع بقوة 40 وات يشحن 50% من البطارية خلال 30 دقيقة.

مستشعر بصمة جانبي.

مدخل سماعات رأس 3.5 مليمتر بالإضافة إلى سماعات مكبرة.

إمكانية توصيل فلاش ميموري مباشرة.

راديو FM.

NFC.

عيوب موبايل هواوي نوفا واي 90

نظام التشغيل ليس أندرويد.

لا يدعم أي من خدمات جوجل على الإطلاق.

الجسم من البلاستيك.

لا يوجد مكان مخصص لكارت الذاكرة الخارجية.

الشاشة من نوع IPS وليس AMOLD ولا يوجد حماية للشاشة مثل نظام جوريلا جلاس.

سعر موبايل Huawei nova Y90

من المتوقع أن يبلغ سعر موبايل هواوي نوفا Y90 في المملكة العربية السعودية 1125 ريال سعودي عند إطلاقه في الموعد المتوقع، وهو خلال شهر يوليو الجاري، وسوف نوافيكم عند إطلاقه بالفعل بالأسعار، وعروض أشهر المتاجر على الموبايلات.