نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع شحن شدات ببجي UC للحصول علي عدد لا نهائي من الشدات PUBG Mobile UC في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسرع طريقة للحصول علي شدات ببجي UC بطريقة رسمية 100%، حيث نحن ننصح دائما بعدم ادخال رقم حسابك في اي موقع غير رسمي أو غير مضمون، حتي لا تتعرض للسرقة أو فقد حسابك، ومن المواقع الرسمية للشحن شدات ببجي هو موقع PUBG Mobile – Midasbuy، يمكن لأي لاعب من اي بلد الشحن من خلاله ويحصل علي ما يريد من شدات دون قلق.

شدات ببجي UC

لكي تقوم بالشحن، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لـ midasbuy المخصص لشحن:

قم بإنشاء حساب جديد على الموقع أو سجل الدخول إذا كان لديك حساب.

ثم انقر فوق شراء من خلال الخدمات المتاحة.

أدخل المعرف الخاص بك في حقل “أدخل معرف اللاعب”.

حدد بلدك من الخيارات المتاحة.

اختر طريقة الدفع التي تناسبك من البطاقات الإلكترونية أو بطاقة الفيزا من خلال الخدمات التي تريدها.

احفظ رقم هاتفك وانقر فوق التالي.

سوف تتلقى رمزًا على رقم الهاتف في رسالة نصية.

أدخله في رمز التحقق الخاص بك.

طريقة شحن شدات ببجي

اللعبة تقوم بتوفير الكثير من الطرق التي تحصل عليها علي شدات دون الحاجة الي دفع أموال، وهي عن طريق مشاهدة الإعلانات المتاحة داخل اللعبة يوميا، حيث اللعبة تقوم بتوفير عدد محدود من الإعلانات يوميا بعد الساعة 12 صباحا لكل لاعب، يمكنك مشاهدة هذه الإعلانات لكي تحصل علي العديد من الشدات، حيث يمكنك ادخارها لكي يتوفر لديك عددا لا بأس به في نهاية الأسبوع.

ما هي شدة ببجي؟

باختصار، يمكن القول أن الشدات UC هي العملة التي يمكنهم من خلالها شراء كل ما يحتاجه اللاعبون في لعبة، سواء كانت ملابس أو أسلحة ذات أشكال مميزة مضافة، أو لشراء كل ما يحتاجه اللاعب في اللعبة وعربات ببجي. حيث تساعد اللاعبين على تحقيق وقت احترافي بسهولة، حيث تقصر رحلة اللاعبين الطويلة دون الحصول عليها. فهو يوفر أيضًا مركبات متطورة ومظهرًا متطورًا للاعبين.

فعاليات ببجي موبايل

يمكنك ربح أموال وشدات من هذه الفعاليات، حيث تقوم ببجي موبايل بعمل مسابقات كل فتره لكي تقوم بإعطاء احد ألاعبين هداية والشروط هي: