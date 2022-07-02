حيلة سحرية ورقم سري يفتح جميع شبكات ‘‘الواي فاي‘‘ والاتصال بها مجاناً .. لا تحتاج اي برنامج!!! (اتبع الخطوات)

– الذهاب إلى ضبط الهاتف والدخول على شبكات الواي فاي.

– البحث عن شبكات الواي فاي الأقرب إليك والأقوى إشارة التي ترغب في الحصول على خدماتها المجانية.

– اختر شبكات الواي فاي واحتفظ باسمها جديداً.

– اضغط إضافة شبكة جديدة، ثم اكتب اسم الشبكة التي اخترتها مسبقاً.

– سوف يتطلب ذلك منك إدخال كلمة مرور قم بكتابة كلمة “admin”.

اكتشاف خلل في الـ واي فاي يجعله عرضة للإختراق.

– اضغط على إعدادات IP وقم باختيار ثابت.

– في الأسفل سوف تجد عنوان الآي بي “IP” قم بكتابة الرمز التالي (192.168.1.5).

– اضغط على توصيل وسوف تلاحظ اتصالك مجاناً بشبكة الواي فاي التي قمت باختيارها.

وتمْكِن الاستعانة بالعديد من الحيل السريعة لـ”فتح واي فاي مقفل”؛ وذلك لاستخدامه في الحصول على إنترنت فائق السرعة أو تحميل تطبيقات مجانية. أو ربما القيام بمهمة سريعة على هاتفك الذكي التي تتطلب وجود شبكة واي فاي مفتوحة.