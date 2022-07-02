لعبة المتعة والإثارة! كيفية تشغيل لعبة gta v 5 للاندرويد والـIOS بدون روابط

تنزيل لعبة gta v للاندرويد ، إذا كنت من رواد الألعاب فبالتالي من المؤكد أنك تعرف سلسلة ألعاب العالم المفتوح وهي لعبة جراند ثفت أوتو وإذا لم تكن من رواد الألعاب ومجرد هاوي مثل معظمنا فبالتأكيد أنت تتذكر اللعبة التي كانت على الكمبيوتر الخاصة بك ولها أسامي متعددة مثل جاتا أو لعبة حرامي السيارات، هذا يعيد لك بعض الذكريات صحيح ؟ ، وفي تلك المقالة رواد موقع ثقفني سوف نطلعك بكل المعلومات عن لعبة جاتا للاندرويد حيث أنه قد نزل إصدار من اللعبة للجوالات حتى يتسنى لك اللعب في أي وقت وأي مكان كما أننا سنطلعك أيضاً على طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد فتابعنا.

تنزيل لعبة gta v للاندرويد

لعبتنا التي نتحدث عنها اليوم وهي Grand Theft Auto V 5 للاندرويد تعتبر أطول نسخة من نسخ العاب جاتا. وإن كنت جديد في عالم الألعاب خاصةً ألعاب العالم المفتوح. فننصحك أن تبدأ بتلك النسخة. حيث أن تلك النسخة هي أقوى من سابقاتها ومتطورة عنها. كما أنها تحتوي على أكبر خريطة في كل ألعاب جاتا. حيث أن في هذا الإصدار يوجد الكثير من السيارات الجديدة والأماكن الجديدة والأشياء الجديدة التي يمكن أن تقوم بها. لذلك يتهافت الجميع على تنزيل لعبة gta v للاندرويد وتكمن متعتها في تلك النسخة في مهمات اللعبة التي توجد بها كذلك كم الأسلحة الجديدة التي زادت في اللعبة. حيث يمكن أن تغوص في مهمات قصة اللعبة بالإضافة إلى المهام الجانبية. كما يمكن كلاعب أن تختار من بين ثلاثة شخصيات لكي تتقمص دور أي منهم. والشخصيات هم مايكل وتريفور وفرانكلين. كما تتاح لعبة gta 5 للاندرويد على أجهزة بلاي ستيشن 3، 4 ،5 وأجهزة الاكس بوكس. كما تتاح أيضاً على أجهزة الكمبيوتر.

لعبة جاتا للاندرويد والIOS ومميزاتها

في البداية قيادة السيارات في لعبة جراند ثفت أوتو حيث أن اللعبة يمكن أن تشعر فيها بوزن السيارة والتحكم بها. خريطة العالم المفتوح والتي تقدر خريطة اللعبة بحجم مدينتين كاملتين في مدينة أمريكا الشمالية. المهمات التي تحدث عند تنزيل لعبة gta v للاندرويد حيث تتمتع بالتنوع بين الشخصيات الثلاثة فلكل شخصية مهمات خاصة بها. المركبات في اللعبة حيث تتعدد المركبات ما بين هيلكوبتر والطائرات الحربية النفاثة وطائرات نقل الركاب الجديدة. الشرطة في اللعبة فهي من أسباب نجاح تلك السلسة في الأساس ومن أبطالها الخفية. منظور لعبة GTA V الأصلية حيث أن المنظور شخصي فذلك يجعلك تذوب مع اللعبة. الأسلحة في لعبة GTA V حيث أنه يمكنك أن تحمل أكثر من 12 سلاح دون أن تفقد أياً منهم.

الحصول على لعبة جراند ثفت أوتو إصدار 2022

بعد أن أطلعناكم على لعبة grand theft auto liberty city stories ، و لعبة Grand Theft Auto: Vice city ، و لعبة Grand Theft Auto: San Andreas والآن سنطلعك على جراند ثفت أوتو 5 ولكن قبل أن نطلعكم يجب أن تنتبهوا لفتح الواي فاي وغلق بيانات الهاتف. فتابعونا :-