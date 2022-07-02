خدمة الأهلي نت National Bank Of Egypt طريقة الاشتراك واستخدام خدمة الإنترنت في البنك الأهلي

نوفر لكل عملاء البنك الأهلي المصري خدمة الإنترنت في البنك الأهلي في مصر، يعد البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك المصرية التي استطاعت أن تستحوذ على أكبر نسبة من العملاء في جمهورية مصر العربية، لأنه يعد من أكثر البنوك التي ما زالت تحافظ على التطور والتغييرات الدائمة ومواكبة كافة التطورات العالمية في عالم الاستثمار المصرفي، هدفًا من البنك الأهلي لتقديم أفضل الخدمات المصرفية واليوم موعدنا مع خدمة إطلاقها البنك الأهلي من أجل تسهيل المهام على عملاءها، وهو موضعنا اليوم تشغيل خدمة الأهلي نت وكيفية الاشتراك في خدمة الأهلي نت كل هذا سوف نتناوله عبر السطور القادمة.

خدمة الإنترنت في البنك الأهلي

شرح كيفية استخدام خدمة الأهلي نت أونلاين وبعد انطلاق خدمة الأهلي نت وتفعيل الخدمة البنكية الجديدة خدمة الأهلي نت يمكن من خلال التمكن من الحصول على كافة الخدمات والمميزات التي يمكن الحصول عليها من خلال المعاملات المصرفية، ويتم العمل من خلال الإنترنت لكافة الخدمات، وكانت في البداية الخدمة مقدمة بشكل تجريبي لكافة العملاء وبعد نجاح التجربة تم تطويرها من أجل استخدامها بشكل نهائي ومباشر ويمكنك الاستفادة منها في أي مكان وفي أي فقط من خلال تفعيلها من البنك الأهلي للاستخدام الآمن للعملاء.

رابط موقع البنك الأهلي المصري للإطلاع على كافة التفاصيل

كيفية تفعيل خدمة الأهلي نت لعملاء البنك الأهلي المصري

أن خدمة الإنترنت في البنك الأهلي من الأمور المستحدثة وكما نعلم أن موضوعنا اليوم هو كيفية تفعيل واستخدام خدمة الأهلي نت لجميع عملاء البنك الأهلي المصري، فهناك مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها استخدام خدمة الأهلي للأنترنت بكل سهولة، وتتمثل تلك الخطوات في التالية.

أولاً : تفعيل خدمة الإنترنت في البنك الأهلي لجميع العملاء داخل جمهورية مصر العربية :-

في البداية يجب التوجه إلى أقرب من فروع البنك الأهلي المصري وطلب اشتراك خدمة الأهلي نت من خلال خدمة العملاء، وطلب نموذج لطلب الاشتراك في خدمة الإنترنت في البنك الأهلي .

. بعد إتمام جميع البيانات المطلوبة من العميل يمكنك دفع الاشتراك اللازم من أجل إتمام الخطوات، ويتم تسليم طلب التقديم إلى أحد ممثلي خدمة العملاء داخل البنك، وسوف يتم تسليمك فيما بعد خطاب يتضمن الكود الخاص بك.

بعد ذلك تقوم الإدارة الإلكترونية داخل البنك بإرسال الرقم السري رقم المرور على رقم الهاتف المحمول التي قمت بوضعه داخل طلب الاشتراك أثناء ملء البيانات الشخصية.

بعد الانتهاء يجب على العميل أن يطلب رمز الأمان من أجل الدخول إلى حسابة سواء داخل البنك أو في الخارج.

ثانياً :- طريقة تفعيل خدمة الأهلي نت للعملاء المقيمين خارج جمهورية مصر العربية

أما في حالة أن العميل خارج البلاد ويرغب في الحصول على خدمة الأهلي نت وهو خارج جمهورية مصري العربية يمكنك اتباع مجموعة الخطوات التالية :-