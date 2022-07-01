نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب بلس الأزرق 2022 وفقاً لآخر إصدار 10.25 WhatsApp plus في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق الواتساب من أهم تطبيقات المراسلة الفورية التي تزداد فيها عمليات البحث من قبل محبي التكنولوجيا ومستخدميها، ومن المعروف أن التطبيق يضم العديد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها بشكل مستمر والتي نعرضها من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني، حيث تجاوز عدد الأشخاص المستفيدين من تطبيق واتساب الأزرق مليون شخص، فقد أعلن تطبيق واتساب بلس الأزرق عن تحديث جديد وفقاً لإصدار 10.25 ويتمتع هذا الإصدار بالعديد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر، ونوضح من خلال هذا المقال أهم مميزات تطبيق واتساب بلس الأزرق 2022 وكيفية تحديثه وفقاً لآخر إصدار.

واتساب بلس الأزرق 2022:

تتنوع تطبيقات واتساب الذي يتم استخدامها كنوع من أنواع المراسلة الفورية نظراً لسهولة الاستخدام وتوفيراً للوقت والجهد، فقد أعلن التطبيق عن تحديث جديد تم إصداره يشمل آخر إصدار له وهو 10.25 حيث يتمتع هذا الإصدار بالعديد من المميزات التي نوضحها من خلال هذا المقال، ويتم تنزيل وتحديث التطبيق من خلال الدخول على جوجل بلاي.

مميزات واتساب بلس الأزرق:

بعض تحديث تطبيق واتساب الأخير اصبح يضم العديد من المميزات المختلفة التي يمكن الاستفادة منها، ونعرض من خلال هذا المقال بعض المميزات وهي:

إخفاء حالة الشخص المستخدم من بعض الأصدقاء من على الإنترنت

إخفاء حالة الكتابة من خلال عدة خطوات

إخفاء جاري تسجيل مقطع صوتي

إخفاء علامة الظهور أو مشاهدة الرسالة

تحميل الملصقات التعبيرية وإرسالها بجودتها

خلفيات مختلفة عالية الجودة

كيفية تحديث تطبيق واتساب بلس الأزرق 2022 بالخطوات:

بعد إعلان واتساب في الأيام الأخيرة عن تحديثه الأخير 2022 وفقاً لآخر إصدار 10.25 فقد ازدادت التساؤلات حول كيفية تنزيله للحصول على أهم المميزات والشرح بالخطوات، لذلك نوضح لكل متابعينا من خلال هذا المقال كيفية تنزيل تطبيق بلس الأزرق وتحديثه وفقاً لآخر إصدار، وذلك من خلال هذه الخطوات: