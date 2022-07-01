بخطوات بسيطة.. تحميل لعبة بيس 2022 pes على الجوال بعد تحديث eFootball الجديد

تعد من أكثر الألعاب الإلكترونية شعبية في جميع أنحاء العالم هي لعبة بيس 2022 pes على الجوال والتي تم تغيير مسماها منذ إصدار العام الماضي ليتم إطلاقها تحت اسم eFootball 2022 وذلك مع الكثير من التغيرات التي شهدتها اللعبة مختلفة عن السنوات الماضية والتي أدت إلى تطورها بشكل كبير وأصبحت واقعية بشكل أفضل، ولذلك سوف نوضح لكم الطريقة التي يمكنكم من خلالها تحميل اللعبة على الجوال وباقي الأجهزة الإلكترونية المختلفة، وذلك بعد أن شهدت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات في هذا الصدد.

لعبة بيس 2022 pes على الجوال

وقامت شركة كونامي konami المطورة للعبة في شهر أبريل الماضي بالإعلان عن إطلاق نسخة eFootball 2022 والتي كان ينتظرها الملايين في مختلف أنحاء العالم، ولكن وفقا لما أعلن عنه في هذا الوقت بأنه تم إصدار نسخة الكمبيوتر وplaystation وxBox وتم تأجيل صدور النسخة الخاصة بالجوال، مما جعل الجميع ينزعج من تلك الأخبار، خاصة وأن الكثيرين يفضلون اللعب من خلال الموبايل بشكل أكبر، وعلى الفور قامت الشركة بتوضيح الأمر بأن التأجيل جاء بسبب الاهتمام بتطويرها بشكل أفضل وحل جميع المشاكل التي قد واجهت المستخدمين في العام الماضي.

وفي اليوم الثاني من شهر يونيو الماضي قامت الشركة بالإعلان رسمياً عن صدور اللعبة على الجوال، وهو ما قوبل بالكثير من الفرحة لدى محبي اللعبة وعشاق ألعاب كرة القدم، وشهدت المتاجر الإلكترونية الخاصة بأنظمة التشغيل المختلفة إقبال كبير من أجل تحميل اللعبة على الجوال.

طريقة تحميل eFootball 2022 على الجوال

وأعلنت الشركة بأن اللعبة الجديدة صدرت بشكل مجاني على جميع الأجهزة الإلكترونية المختلفة، ولكي تستطيع الحصول على النسخة الأصلية من اللعبة على الكمبيوتر يجب عليك الدخول على الموقع الرسمي لشركة konami وتحميلها، أما إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة الجوال يجب إتباع تلك الخطوات: