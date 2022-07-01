تشغيل إي فوتبول 2022 موبايل تحديث 1 يوليو 2022 كوينزات مجانية من هدايا بيس 2022 موبايل

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عمر شويل - جدة تشغيل إي فوتبول 2022 موبايل ، رسميا انطلقت أحداث يوم الخميس الثلاثون من يونيو 2022. حيث يحمل هذا التحديث العديد من الأحداث الأسبوعية الجديدة مع تعديل بسيط في نظام اللعب. وذلك أستكمالا لخطة تطوير لعبة إي فوتبول 2022 موبايل. حيث صدرت اللعبة في يوم 2 من يونيو 2022 وحازت على ردود فعل إيجابية بين محبي وعشاق اللعبة من كونامي. ولكن سرعان ما ظهرت عدة مشاكل في هذه اللعبة من أستمرار اللعب. كما ظهرت مشكلة في التغطية الدفاعية مما أدى إلي وصول المهاجمين إلى المرمى بسهولة بدون أي اعتراض للكرة. وأستاء العديد من مستخدمي اللعبة من هذه المشكلة. مما دفع كونامي بتنزيل تحديث إي فوتبول 2022 موبايل يوم السادس عشر الماضي لتصليح هذه المشاكل. واليوم سوف نستعرض لكم كيفية تحميل إي فوتبول 2022 موبايل التحديث الجديد وكذلك هدايا بيس 2022 موبايل الحصرية بعد التحديث. كل ذلك من خلال الأسطر القليلة القادمة.

تشغيل إي فوتبول 2022 موبايل

أطلقت كونامي تحديثا يوم أمس الثلاثون من يونيو ويحمل تحديث efootball 2022 mobile العديد من الإصلاحات والهدايا المجانية. ومن ضمن الإصلاحات طريقة اللعبة الكلاسيكية تم إصلاحها. حيث أصبحت أكثر سهولة عن قبل. كما تم نزول تحديث حجمه 56 ميجا بايت فور الدخول على اللعبة. ويتم تحويل اللاعب إلى جوجل بلاي ويتم الضغط على update. وذلك للحصول على تحميل إي فوتبول 2022 موبايل التحديث الجديد. وبعد إتمام التحديث يمكن اللاعب للدخول إلى اللعبة وسوف تظهر رسالة في منتصف الشاشة تحمل تحديثا داخليا بحجم 9 ميجا بايت. وعلى اللاعب النقر على أستمرار أستكمالا لعملية التحديث. والآن اللعبة جاهزة للتشغيل ويمكن اللعب بها في أي وقت من اليوم.

هدايا بيس 2022 موبايل هذا الأسبوع

من ضمن أحداث الأسبوع من تحديث efootball 2022 mobile نزول بكج بايرن ميونخ واللاعب الأسطوري بكنباور بقوة 91. والمهاجم ألبير بقوة 85. ومن ضمن هدايا بيس 2022 موبايل هي فتحة مجانية للحصول على لاعب من هذا البكج الأسطوري. كذلك عند تشغيل إي فوتبول 2022 موبايل التحديث الجديد وفتح التحديث. يحصل اللاعب على 200 نقطة من إي فوتبول و30 كوينز مجانية كتسجيل دخول يومي. بجانب 2000 من عملة gp. والتي حتى الآن عليها علامة أستفهام كبيرة من حيث عدم النفع منها إلا في شراء لاعبين يحملون بطاقة عادية.

والآن نتمنى لكل محبين لعبة إي فوتبول 2022 موبايل أن تكون مقالة تشغيل إي فوتبول 2022 موبايل مفيدة لكم وكذلك هدايا بيس 2022 موبايل الحصرية نتمنى لكم منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.