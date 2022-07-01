كيف تتواصل مع من حظروك على فيسبوك؟.. طريقة واحدة فقط تجعلك تتجاوز الحظر وتراسلهم

هذه الحالة تكون ممنوع و محظور عليك مراسلته او التواصل معه على موقع فيس بوك بأى طريقة من خلال الموقع، و فى حالة ان فكرت فى الاعتذار له او المحاولة للكلام معه لن تكون قادر لان فيس بوك لا يسمح بذلك.

إلا أن هناك طريقة واحدة يمكن من خلالها التواصل مع من قام بحظرك و عمل بلوك لك "blocked you" على الموقع الفيس بوك.

إذن، لدينا الان طريقة كيفية التواصل مع من قام بحظر حسابك على موقع الفيس بوك وهي كالتالي:

1. تسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك (gmail.com / yahoo.com) أو اى نوع بريد الإلكتروني أخر.

2. انتقل إلى ارسال رسالة بريد الكترونى.

3. ادخل اسم المستخدم الخاص بصديقك كما فى هذا المثال[email protected] (مثال: [email protected]).

أو اذهب إلى الحساب الذى قام بعمل block لك، ستجده في قائمة الهيستورى history، لن يظهر لك سوى الصفحة غير موجوده او Sorry, this page isn't available، تجاهلها واذهب للرابط الموجود أعلى الصفحة وانسخ الكلمة المكتوبة فيه بعد facebook.com/username (مثال: facebook.com/example) التى تضم اسم المستخدم.

4. اكتب في رسالة (مهما كنت تريد أن تكتب) ومن ثم إرسال الرسالة الى صديقك. وسوف تكون الرسالة في صندوق البريد الوارد من الأصدقاء الذين قاموا بعمل بلوك او حظر لك على موقع فيس بوك وبهذه الطريقة يمكنك استعادة الاتصال مع أصدقائك في الفيسبوك.