من دون حفظ الرقم.. طريقة جديدة لإرسال رسالة لشخص ما على واتساب

ويواجه الكثيرون مشكلة العجز على إرسال المزيد من البيانات أو الحديث مع الآخرين بدون تسجيل أرقامهم، فأنت مضطر إلى تسجيل أرقام الجميع في سجل هاتفك حتى وإن كنت ستتبادل معهم كلمة واحدة فقط، ولا يوجد حل رسمي مقدم من التطبيق لإرسال رسائل واتساب إلى أرقام غير موجودة في سجل هاتفك.

ويعتقد خبراء التكنولوجيا إن هذه تعتبر ميزة مفيدة للمستخدمين لأن العديد من إعدادات الخصوصية في تطبيق واتساب تقتصر على إرسال الرسائل إلى «جهات الاتصال الخاصة بي»، وربما لا ترغب في وجود كل شخص في سجل هاتفك.

لكن هناك بعض تطبيقات الجهات الخارجية التي تسمح للمستخدم بإرسال رسائل واتساب بدون إضافة الرقم إلى جهات الاتصال، ولكن يُحذر الخبراء من استخدامها لأنها قد تُعرض أمان جهازك للخطر، وربما تؤدي في النهاية إلى حظر حساب واتساب الخاص بك.

وفي هذا السياق نشر موقع express ،خطوات بسيطة تُمكن المستخدم من إرسال رسائل واتساب للآخرين بدون حفظ الرقم في سجلات هاتفك وهي كالأتي:

ـ قم بقتح متصفح الإنترنت الخاص بهاتفك الذكي أو على جهاز الكمبيوتر.

انسخ الرابط هذا ثم الصقه في صفحة الويب http://wa.me/91xxxxxxxxxx.

ـ عليك وضع رقم الهاتف بدلًا من xxxxxxxxxx بالإضافة إلى رمز البلد الخاص بك بدلًا من الرقم 91.

ـ ثم اضغط بعدها على زر «إدخال - ENTER» لفتح الرابط.

ـ بعدها يتم توجيهك إلى تطبيق واتساب إذا ما نقرت على زر الرسال الأخضر.

ـ ووفق الموقع فإن واتساب يعتبر من أكثر التطبيقات المجهزة بالعديد من وسائل الأمان الحديثة، بفضل ما يوفره من تشفير خاص للرسائل من وإلى الآخرين، حيث يتم تشفير كافة الرسائل عبر النظام الأساسي للتطبيق، لذا فإنه من المستحيل الوصول إليها، حتى التطبيق نفسه لن يستطيع رؤية رسائلك.