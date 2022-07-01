نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max أسعار الأيفون في جميع الدول في المقال التالي
سعر ومواصفات آيفون 14 برو، يوجد مجموعة من التسريبات التي يتزامن موعدها مع موعد نزول هاتف آبل الجديد، وقام الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل كبير عن مواصفات وسعر آيفون 14 برو وهو أحدث إصدار في الهواتف التي قامت به شركة آبل، ويوجد احتمال كبير بعد تصدر البحث عن معلومات حول الهاتف قيام الشركة بطرح الهاتف في الأسواق يوم 13 من سبتمبر القادم.
سعر آيفون 14 برو
أعلنت بعض المواقع أن شركة آبل تخطط لكي ترفع من سعر آيفون 14 برو الجديد إلى 1099 دولار.
مواصفات آيفون 14 برو
توجد الكثير من المواصفات في آيفون 14 برو الجديد التي تجعله مرغوب بكثرة من عدد كبير من الأشخاص، ومنها:
- معالج الموبايل Apple A16 Bionic بتكنولوجيا حوالي 5 ناتو متر، وهو أيضاً سداسي النواة.
- دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل.
- الكاميرا الخلفية للموبايل 16+16+16+16 ميجا بكسل.
- أبعاد الموبايل 7,7×78,1×160,8.
- وزن الموبايل 240 جرام.
- يدعم الموبايل الجديد الميكروفون الثانوي وهو يقوم بمنع الضوضاء عند استخدامه.
- يدعم آيفون 14 برو الجديد جميع الشبكات G2, G3, G4, G5.
- جودة تصوير الموبايل في الفيديوهات K4 بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.
- يدعم الآيفون الجديد الواي فاي b/g/n تردد.
- شاشة الموبايل مصنوعة من زجاج الغوريلا وظهر الموبايل تم صنعة من الزجاج والإطار صنع من التيتانيوم.
- من الممكن استخدام كارت ميموري حتى يتم الحصول على مساحة أكبر.
- بلوتوث الموبايل من الإصدار الخامس ويدعم خاصية LE وخاصية A2DP.
- يدعم الآيفون البصمة وتكون في ظهر الموبايل ويمتلك أيضاً خاصية Face Unlock.
- بطارية الموبايل مناسبة جداً وسعة البطارية حوالي 5000 أمبير وتمتلك دعم الشحن السريع بقوة 25 وات حتى يشحن الهاتف بنسبة 100% في 40 دقيقة فقط.
- يدعم الآيفون نظام iOS 16 للتشغيل.
- يتوفر الموبايل الجديد بأكثر من لون جرافيت منهم الأزرق والذهبي والفضي.
- وتصميم الموبايل رائع كثيراً ومميز جداً.
- ويدعم الموبايل ايفون الجديد خاصية OTG.
- يوجد في الموبايل الجديد خاصية اللمس الكثيرة والمتعددة حتى 16 مليون لون.
- يوجد نظام اتصال في الهاتف وهو نظام الاتصال بشريحتين ومن النوع النانو سم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max أسعار الأيفون في جميع الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.