مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ أسعار الأيفون في جميع الدول

سعر ومواصفات آيفون 14 برو، يوجد مجموعة من التسريبات التي يتزامن موعدها مع موعد نزول هاتف آبل الجديد، وقام الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل كبير عن مواصفات وسعر آيفون 14 برو وهو أحدث إصدار في الهواتف التي قامت به شركة آبل، ويوجد احتمال كبير بعد تصدر البحث عن معلومات حول الهاتف قيام الشركة بطرح الهاتف في الأسواق يوم 13 من سبتمبر القادم.

سعر آيفون 14 برو

أعلنت بعض المواقع أن شركة آبل تخطط لكي ترفع من سعر آيفون 14 برو الجديد إلى 1099 دولار.

مواصفات آيفون 14 برو

توجد الكثير من المواصفات في آيفون 14 برو الجديد التي تجعله مرغوب بكثرة من عدد كبير من الأشخاص، ومنها: