انت الان تتابع خبر على قد الأيد.. هونر تكشف عن مواصفات هاتف Honor X7 الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “هونر” عن مواصفات هاتفها الجديد Honor X7 ، والذى يأتي ضمن هواتف المتوسطة الشبابية ، ويتميز هاتف Honor X7، بالعديد من المميزات والإمكانيات القوية، أبرزها دعم الشحن السريع، إلى جانب بطارية كبيرة وشاشة بتردد 90 هرتز وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

honor x7

مواصفات هاتف هونر Honor X7

ويعتمد أيقونة “هونر” الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 680 ثماني النواة، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، يدعم الهاتف تقنية HONOR RAM Turbo التي يمكنها إضافة مساحة تصل إلى 2 جيجابايت من السعة التخزينية لزيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي.

honor x7

ولعشاق التصوير والسيلفي ، فقد عززت “هونر” تحفتها الجديدة Honor X7 بأربعة كاميرا خلفية تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بمستشعر واسع الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع دعم التقريب الرقمي 8x، ويحتوي الهاتف الذكي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، للصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

honor x7

وفيما يتعلق بسعر هاتف هونر الجديد Honor X7 فمن المقرر ان يتوافر فى السوق المصري مقابل سعر حوالي 200 يورو (أي ما يعادل 3900 جنيه مصري).