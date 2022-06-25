انت الان تتابع خبر اقوى هاتف من سامسونج .. مواصفات واسعار Samsung Galaxy S22 Ultra والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت شركة “سامسونج” العالمية إنها قامت بإضافة العديد من المميزات الجديدة على هاتفها الرائد Samsung Galaxy S22 Ultra ، ويأتي هاتف سامسونج الفاخر على 5 كاميرات، 4 على الجانب الخلفي وكاميرا على الجانب الأمامي، وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وكاميرا الزووم 10x و3x بدقة 10 ميجابيكسل والكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابيكسل. أما كاميرا السيلفي فتعمل بدقة 40 ميجابيكسل.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

ويأتى هاتف “سامسونج” الجديد Galaxy S22 Ultra ، ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط ، ويتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الأحمر واللون الأزرق واللون الأخضر، بالاضافة الى بأبعاد 163.3×77.9×8.9 ملم مع وزن 228 جرام.

ومن المعروف ان هاتف “سامسونج” Galaxy S22 Ultra ، يعتمد على معالج Exynos 2200 ثماني النوى مع ذاكرة سعة واحد تيرابايت مع ذاكرة وصول عشوائي من 8 إلى 12 جيجابايت حسب الموديل، وتمتاز الشاشة AMOLED قياس 6.8 بوصة بدرجة سطوع قصوى تصل إلى 1750 ، السعر حوالي 28000 جنية للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، السعر غالي نسبياً مقارنة مع مواصفاته المميزة.