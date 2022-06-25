انت الان تتابع خبر يا جمالك يا هواوي .. شوف الشكل الجديد من هاتف Huawei Nova 10 Pro والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تخطط عملاق التكنولوجيا “هواوي” للإعلان عن سلسلة Nova 10 الشهر المقبل، وبينما ننتظر المزيد من التفاصيل حول الإصدار العاشر من تشكيلة نوفا الشهيرة، كشفت صور مسربة عن تصميم الهاتف الذكي الرائد Nova 10 Pro، وبعض المواصفات الرئيسية التي سينطلق بها.

تصميم ومواصفات هاتف Huawei Nova 10 Pro الجديد من هواوي

وقد أظهرت التسريبات التى عن هاتف “هواوي” Huawei Nova 10 Pro ، إنه يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تضم مستشعر RYYB، والذي ظهر لأول مرة ضمن هاتف Huawei P30 Pro، فإن الميزة الخاصة لهذا المستشعر هي أنه يحتوي على مرشح ألوان تدعي هواوي أنه يجمع 40 ٪ من الضوء.

وتفاجئنا “هواوي” بشطل الغطاء الخلفي لهاتف Huawei P30 Pro، والذى يأتي باللون الأسود مع طلاء لامع يحمل شعار الشركة وعلامة Nova التجارية في الأسفل، كما يوجد خيار بلون آخر، يمكن رؤيته في الملصق الترويجي لإعلان هواوي.

ومن المقرر ان يحتوى هاتف “هواوي” على شاشة منحنية في المقدمة مع فتحة على شكل حبة في الزاوية العلوية اليسرى لكاميرا أمامية مزدوجة، في حين أن جزيرة الكاميرا محاطة بدائرة ذات لون ذهبي.