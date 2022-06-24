ميزة واتساب الجديدة تغنيك عن WhatsApp Gold و تيليجرام

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp عن أفضل ميزاته الجديدة بشن الخصوصية للمستخدمين، وذلك من اجل جذب العديد من المستخدمين الجدد للتطبيق خلال الفترة القدمة، وذلك على الرغم من انفرادها بالعديد من الميزات الرائعة التي تزيد من خصوصية الأشخاص، مثل التشفير بين طرفي الدردشة الفورية على التطبيق، والقدرة على منع الأشخاص من إضافتك بشكل عشوائي، والمصادقة الثنائية، ولكنه ما زال يفتقر لبعض الميزات الرائعة التي يُطالب بها العديد من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل زيادة الخصوصية على غرار بعض التطبيقات الأخرى.

ميزة واتساب الجديدة

من جانبه أوضح موقع “lifehacker” أن تطبيق الدردشة الفوري المملوك لشركة ميتا قد حرص مؤخراً على تقديم ميزات خصوصية قابلة للتخصيص، حيث أنها تتيح للمستخدمين حول العالم بالتحكم بشكل أفضل فيما يمكنه مشاهدة الملف الشخصي الخاص بك، وكذلك إخفاء الطابع الزمني لآخر ظهور لك على التطبيق، وذلك من أجل منافسة تطبيقات التراسل الفورية في العالم مثل سيجنال وتليجرام وغيرها من تطبيقات التراسل الفورية في العالم من أجل المحافظة على الخصوصية.

طريقة إخفاء آخر ظهور وصورة البروفايل على WhatsApp

يمكنك الآن كمستخدم لتطبيق الدردشة الفوري واتساب الحصول على عدد من ميزت الخصوصية، وذلك طالما أنك تستخدم أحدث إصدار من التطبيق، حيث يمكنك اختيار جهات اتصال محددة وهى التي يمكنها رؤية حالة آخر ظهور لك على التطبيق أو رؤية صورة ملفك الشخصي، وذلك طالما تمت إضافتها إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك على التطبيق، كما يمكنك تقيد جهات اتصال محددة من مشاهدة آخر ظهور لك على التطبيق، وذلك على غرار القائمة السوداء على التطبيق، وذلك من خلال الخطوات التالية: