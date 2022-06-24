طريقة تحميل لعبه أي فوتبول بيس أحدث إصدار يوليو 2022 في 5 دقائق فقط مجانا 100%

طريقة تنزيل لعبه أي فوتبول بيس سوف نقدم لكم طريقة تحميل اللعبة الاشهر في عالم كرة القدم والتي يتمتع باللعب بها الكبار والصغار، فهي تضم أفضل فرق العالم وكذلك اللاعبين المحترفين، وهذا يزيد من حماس اللغة كما أن اللغة متوفرة بإصدارات متعددة يمكن استخدام أي منها، ولعل الأبرز حالياً هي الإصدارات الخاصة بأجهزة الهواتف الذكية، وتعتبر Efootball pes 22 هي الإصدار الأحدث والتي تم اضافة فيه تحديث التحدث باللغة العربية، ونحن هنا عبر موقعنا سوف نتعرف على طريقة تحميل لعبة أي فوتبول بيس.

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طريقة تحميل لعبه أي فوتبول بيس

يعتبر تحديث لعبة أي فوتبول بيس من النور السهلة التي يمكن للمستخدمين الذي يلعب ن هذا اللعبة من إجرائه على الفور وبشكل سريع كما أنه لا يحتاج إلى مساحة كبيرة على الجهاز فكل ما يحتاج إليه هو بين 200 إلى 300 ميجابت فقط، بينما الأشخاص الذين يرغبون في تحميل اللعبة عليهم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة جوجل بلاي وأبل ستور. كتابة اسم اللعبة في منطقة البحث ويتم تسجيلها بأي من اللغة العربية أو الإنجليزية، أي فوتبول بيس 2022، أو efootball pes 2022. قم بالضغط على إيقونة البحث وبعدها سوف تجد اللعبة من خلال التعرف على الأيقونة المميزة بها. اضغط على تثبيت وسوف يتم تحميل اللعبة على الجهاز وبعدها قم بالضغط على فتح حتى تكتمل عملية التثبيت. الآن يمكنك إنشاء حساب باسمك والبريد الإلكتروني الخاص بك، حتى يمكنك بدأ اللعبة.

أهم مميزات لعبه أي فوتبول بيس

تتميز لعبة أي فوتبول بيس بأنها تعطي نموذج حي للعب كرة القدم مع المحترفين، وتكوين فريقك الخاص والدمج بين الفرق والاعبين كما تتميز ب: